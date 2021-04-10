Bip'e Yeni Özellikler Geldi: Sohbet Arşivleme ve Fazlası

Bip'in yeni özellikleri merak uyandırıyor. Turkcell tarafından geliştirilen ve halihazırda 192 farklı ülkede kullanılan yerli mesajlaşma uygulaması Bip Messenger, sohbet arşivlemeden mesaj sabitlemeye kadar birtakım yenilikler aldı.

WhatsApp veri krizi sonrasında yerli çözümlerden biri olarak ön plana çıkan Bip Messenger uygulamasına bir dizi yeni özellik eklendi. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için sunulan yeni çözümler arasında sohbet kaydetme, sohbet sabitleme ve yazı tipi güncellemeleri yer alıyor.

Bip'in yeni özellikleri merak uyandırıyor

Turkcell'den yapılan yazılı açıklama kapsamında Bip'in yeni özellikleri gün yüzüne çıkarıldı. Sohbet veya mesaj arşivlemeden 1000 kişilik gruplara kadar farklı teknik deneyimler kazanan Bip, daha fazla kullanıcının ilgisin çekmeyi başarıyor.

Sohbetlerde gönderilen mesajların kalın, eğik veya altı çizili olmasını sağlayan yeni yazı tipi güncellemesi, sohbetlere farklı bir renk katıyor. BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı tarafından değerlendirilen yeni özellikler, güncellemeyle birlikte erişime açılmış durumda.

Halihazırda onlarca farklı ülkede hizmet verdiklerini ifade eden Genel Müdür Akıncı, kişisel veri korunması konusunda titiz bir çalışmanın devam ettiğini ifade etti:

"Dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir uygulama olarak, rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz yenilikçi özelliklerimiz sayesinde dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biriyiz. Teknolojik gücümüzün yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız ile de takdir topluyoruz. App Store ve Google Play mağazalarındaki yüksek memnuniyet puanlarımız ve aldığımız pozitif yorumlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kullanıcılarımızın isteği üzerine, birçok yeni özelliği daha hayata geçirdik. Çok yakın bir zamanda ise diğer uygulamalardan sohbet ve grupları taşıyabilmeyi, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmedeki kişi sayısını artırmayı ve durum özelliğini de hayata geçirmeyi planlıyoruz."

En önemli gördüğünüz grupları veya sohbetleri ekrana sabitleme özelliğine sahip olan Bip Messenger, mesaj arşivleme yeteneğiyle size özel bir mesaj deposu yaratabiliyor. Ayrıca uygulamanın kaybolan mesajlar güncellemesi sayesinde seçilen süre kapsamında mesajların otomatik silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

Halihazırda Bip kullanıcısı değilseniz hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Bip son sürüm indirebilir ve sevdiklerinizle ücretsiz bir şekilde konuşmaya başlayabilirsiniz.