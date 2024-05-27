Filmlere Konu Olacak Olay: Bir Adam Hayata Geri Döndürülmek Umuduyla Donduruldu!

Her gün yeni teknolojilerle donatılmış araçlar, yapay zeka, bilgisayar teknolojileri ve saymakla bitmeyen yenilikler hayatımıza giriyor. İşte bu yeniliklerden biri de, gelecekte 'hayata döndürülme' umuduyla dondurulan bir insan oldu.

Avustralya'da gerçekleşen olay, adeta bir film senaryosunu aratmayacak nitelikte. Seneler sonra yeniden hayata dönme umuduyla bir kişi eksi 200 santigrat derecede donduruldu.

Eksi 200 Santigratta Saklanan İnsan Bedeni!

Avustralya'daki Southern Cryonics şirketi, geçtiğimiz günlerde 80'li yaşlarındaki bir adamı başarıyla dondurduklarını duyurdu.

İşlemin son derece stresli olduğunu vurgulayan şirket sahibi Philip Rhoades, bir dizi prosedürün farklı günlerde uygulanması gerektiğini ve her adımın düzgün bir şekilde hazırlanmaması durumunda ciddi sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

İsmi açıklanmayan 80'li yaşlardaki adama dondurma işleminin yapıldığı açıklanırken sürecin 12 Mayıs'ta gerçekleşen ölümününün hemen ardından başladığı belirtildi.

Yapılan işlemler adım adım kaydedildikten sonra ilk olarak, yaşlı adamın cansız bedeni hastanenin soğuk odasına taşındı ve buzla paketlendi. Hücrelerini korumak için bedene özel bir sıvı pompalandı. Son olarak, kuru buzla kaplanarak eksi 80 santigrat dereceye kondu.

Southern Cryonics'in Holbrook tesisine getirilen cansız beden, özel bir vakum tankına yerleştirilmeden önce sıcaklığı eksi 200 santigrat dereceye kadar düşürüldü.

Bu 10 saatlik süreç, kişinin hayata döndürülme şansını artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, Southern Cryonics bu işlem için ilk müşterisinden yaklaşık 160 bin dolar aldı.