Bir Devrin Sonu: Sevilen Otomobil Markası 64 Yıl Sonra Üretimi Durduruyor!

Otomobil dünyasında şartlar giderek zorlaşıyor. Dev ve köklü firmalar bir bir küçülmeye giderken bir yandan da bazı markalar üretim tesislerini kapatıyor. Bu noktada Nissan alınması zor bir karar verdi. Köklü ve sevilen otomobil markası 64 yıldır aralıksız üretim yapan fabrikasını kapatma kararı aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Nissan, Efsane Fabrikası Oppama'yı Kapatıyor!

Tüm otomobil tutkunlarını üzecek haber Japonya’dan geldi. Nissan tam 64 yıldır faaliyet gösteren efsanevi Oppama Fabrikası'nı kapatma kararı aldı. İlk olarak 1961 yılında üretime başlayan tesis bugüne kadar 17,8 milyon araç üretti ve markanın elektrikli dönüşümünden kompakt modellerine kadar birçok ikonik araca ev sahipliği yaptı.

Ancak artık bu fabrika tarihe karışıyor. Nissan’ın kısa süre önce duyurduğu “Re:Nissan” yeniden yapılanma planı şirketin dünya genelindeki üretim tesislerini azaltmayı ve global yapısını sadeleştirmeyi hedefliyor. Bu plan doğrultusunda mevcut 17 üretim tesisinden 7’si kapatılacak. İlk kapatılacak yer ise şirketin kalbi olarak görülen Oppama Tesisi oldu.

Kapanış tarihi olarak Mart 2028 belirlendi. Fabrikanın kapanması yalnızca mekanik bir operasyonun sonu değil aynı zamanda bir markanın evrimini simgeleyen tarihi bir dönemin kapanışı. Bu tesiste yalnızca Note ve Note Aura gibi modeller değil daha önce elektrikli Nissan Leaf, ikonik Cube ve küçük sınıfın efsanesi Micra (March) da üretildi. Fabrika ayrıca Nissan’ın ilk seri üretim sedanı olan Datsun Bluebird’ün de doğduğu yerdi.

Bu hamle Nissan’ın sadece üretim kapasitesini azaltmakla kalmayıp 20 bin kişilik global küçülme stratejisinin de parçası. Yaklaşık 2 bin 400 çalışanın doğrudan etkileneceği Oppama kapanışı sonrası modeller Kyushu fabrikasında üretilecek. Şirket Ar-Ge yatırımlarını ve operasyonel giderleri azaltmak amacıyla, platform sayısını 13’ten 7’ye indirerek parça çeşitliliğini yüzde 70 oranında düşürmeyi hedefliyor.

Fabrikanın yer aldığı Oppama bölgesindeki test pisti, araştırma merkezi ve liman altyapısı ise faaliyetlerine devam edecek. Nissan tesisin geleceği için “farklı senaryolar değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...