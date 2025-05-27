İşler Kötü: Nissan Genel Merkezini Satışa Çıkarıyor!

Tüm dünyada otomobil endüstrisi büyük ve sancılı bir sürecin içerisinden geçiyor. Zira Çin'den gelen elektrikli otomobil atağı beraberinde pek çok markayı yeni yatırımlar yapmaya sürükledi. Tüm bunlara ek olarak değişen pazar dengeleri satış rakamlarında da ciddi değişiklikler yaptı. Bu kapsamda bir süredir zor durumda olduğu bilinen Nissan ayakta kalabilmek adına genel merkezini satabileceğini duyurdu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Nissan Genel Merkezini Satıyor!

Japon otomotiv devi Nissan küresel çapta yeniden yapılanma stratejisi kapsamında çarpıcı bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket Japonya’nın Yokohama kentinde bulunan genel merkez binasını satmayı değerlendiriyor. Tahmini değeri 100 milyar yen yani yaklaşık 700 milyon dolar üzerinde olan bu satış hamlesi ile Nissan’ın artan mali baskılara karşı kaynak yaratma planının merkezinde yer alıyor.

Nissan binayı tamamen terk etmek yerine satış sonrasında kiralayarak aynı lokasyonda faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyor. Böylece hem finansal esneklik kazanılacak hem de operasyonel süreklilik korunmuş olacak. Bu tür bir “sat-kirala” stratejisi geçmişte McLaren gibi başka otomotiv markaları tarafından da tercih edilmişti. Şirketin yalnızca gayrimenkul satışına değil üretim hattı revizyonlarına da yöneldiği bildiriliyor. Son raporlara göre Nissan yedi üretim tesisini kapatmayı ve yaklaşık 20 bin kişilik iş gücünü azaltmayı planlıyor.

Bunun yanı sıra bazı yeni model projeleri durdurulurken mevcut araç platformlarında sadeleştirmeye gidilmesi de gündemde. Bu kararlar Nissan’ın 2024 yılında açıkladığı 4,5 milyar dolarlık zarar sonrasında kaçınılmaz hale geldi. Şirket özellikle küresel pazarda rekabetçiliğini sürdürmek ve kârlılığı artırmak için köklü bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Öte yandan Nissan bu süreçte Renault ve Mitsubishi ile olan ittifakını güçlendirmeyi hedeflerken Çinli ortak Dongfeng ile bazı tesisleri paylaşma olasılığı da masada.

Tüm bu adımlar, şirketin sadece maliyet azaltmakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel etkinliğini artırmak istediğini de gösteriyor. Peki siz Nissan hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...