Ata Demirer'in Netflix Dizisi Bir İhtimal Daha Var İçin Tarih Verildi

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix, kütüphanedeki içeriklerin sayısını artırmaya devam ediyor. Platformun kütüphanesine yeni bir dizi daha katılmaya hazırlanıyor. Bir İhtimal Daha Var'ın yayın tarihi duyuruldu.

Bir İhtimal Daha Var Yayın Tarihi

Oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve daha pek çok ismin yer aldığı Bir İhtimal Daha Var dizisi 20 Mart 2025 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı dizinin senaristliğini ise Deniz Akçay üstlendi.

Bir İhtimal Daha Var Fragmanı

Bir İhtimal Daha Var Konusu

İsa, kendi cinayet davasını çözmek isteyen Refik'in ruhu ile iş birliği yapmak zorunda kalır. İsa'nın, Refik'i kimin öldürdüğünü bulması ve ölümün ardındaki gerçeği gün yüzüne çıkarması gerekiyor. Dizide Refik'in ruhu ve İsa'nın maceralarına tanık olacağız.

Bir İhtimal Daha Var Oyuncuları