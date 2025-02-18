Efsane Sitcom Dizisi 14 Yıl Sonra Geri Dönüyor! Kadrosu Belli Oldu

Bir dönemin en popüler sitcom dizilerinden biri olan Blue Mountain State için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yüksek IMDb puanına rağmen yalnızca üç sezon süren dizi uzun yıllar sonra geri dönüyor.

Blue Mountain State 4. Sezonu ile Geri Dönüyor

NASCAR'ın Daytona 500 etkinliğine katılan Alan Ritchson'a Jack Reacher karakterini mi yoksa Blue Mountain State dizisindeki Thad Castle karakterini mi oynamaktan daha çok keyif aldığı sorusu soruldu. Ritchson, bu soruyu yanıtlarken dördüncü sezon müjdesini de verdi.

42 yaşındaki başarılı oyuncu Ritchson, "4. sezonu yapacağız. Şu anda programıma nasıl sıkıştırabileceğimi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Dördüncü sezonun, şu ana kadar yaptıkları en iyi Blue Mountain State sezonu olacağını da belirtti.

Yeni sezonun gerçekten çok komik olacağının altını çizen Ritchson, karakterleri geri getirmenin ve onları günümüz dünyasına uyarlamanın harika bir yolunu bulduklarını ifade etti. Dördüncü sezonda Alan Ritchson'ın yanı sıra Chris Romano ve Darin Brooks gibi oyuncuların olması bekleniyor.

Ritchson'ın şu anda yoğun bir programı bulunuyor ancak buna rağmen yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki yıl içerisinde başlaması bekleniyor. Ritchson'ın Amazon Prime Video'nun popüler dizisi Reacher'da da yer aldığını belirtelim.