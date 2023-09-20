Vitamin Hapı Sanan Bir Kadın Yanlışlıkla AirPods'unu Yuttu!

Utah'lı bir kadın, kocasının AirPods'unu vitamin hapı zannederek yanlışlıkla yuttuğu komik ama bir o kadar da şok edici olayı sosyal medyada paylaştı.

Talihsiz olay, 52 yaşındaki emlakçı Tanna Barker arkadaşıyla birlikte sabah yürüyüşüne çıktığında meydana geldi. Bir arkadaşıyla sohbet ederken yanlışlıkla kocasının AirPods'unu bir içecekle birlikte yuttu.

"Yürüyüşümün yarısında vitaminlerimi almaya karar verdim, bu yüzden vitaminlerimi elime koydum ve yuttum. Çok geçmeden boğazımda bir sıkışma hissettim. Suyumu yudumladım, Kathleen'e veda ettim ve AirPods'umu almaya gittim ama o sırada haplarım hâlâ elimdeydi."

Tanna Barker Hızlıca Doktorlara Durumu Bildirdi

Emlakçı Tanna eve ulaşıp kocasını bu utanç verici aksilikten haberdar ettiğinde, kocası ondan bunu kimseye anlatmamasını istedi ancak o, bu talihsiz olayı sosyal medyada TikTok takipçileriyle paylaşmaya karar verdi.

Tanna Barker çok sayıda doktor ve arkadaşına ulaşarak onları olay hakkında bilgilendirdi ve rehberlik istedi. Hepsi de aynı şeyi yani AirPods'un sisteminden doğal yollarla geçmesine izin vermesini tavsiye etti.

Bir arkadaşının AirPods'ların ikisini de yutup yutmadığınıı sorması üzerine Tanna Barker hayır cevabını verdi. Arkadaşı ise "Bu iyi bir şey çünkü içinde mıknatıs var ve bu bir soruna yol açabilirdi." dedi. Video TikTok'ta 2.4 milyondan fazla görüntülenerek viral oldu.

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