120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 6.000 mAh Pili Var

General Mobile kısa bir süre önce teknik özellikleriyle giriş-orta segmente hitap eden GM 26 One 5G'yi satışa sundu. Akıllı telefon, 120Hz yenileme hızı, 50 megapiksel kamera ve 6.000 mAh gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte General Mobile GM 26 One 5G özellikleri ve fiyatı!

GM 26 One 5G Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,75 inç

Ekran tipi: LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 HD+

Tazeleme hızı: 120 Hz

Ekran/gövde oranı: %90,74

İşlemci: Unisoc T8200 (6 nm)

CPU: 2x A78 2,6 GHz + 6x A55 2,0 GHz

GPU: Arm Mali-G57

RAM ve depolama: 8 GB + 256 GB, 6 GB + 128 GB

Ana kamera: 50 MP

İkinci arka kamera: 0,612 MP

Video kayıt (arka): 2K 30 FPS, 720P 120 FPS ağır çekim

Ön kamera: 5 MP

Ön kamera video: 1080P 30 FPS

Batarya: 6000 mAh

İnternet kullanımı (LTE): 7,5 saat

İnternet kullanımı (Wi-Fi): 7,5 saat

Video oynatma: 10,5 saat

Müzik oynatma: 30 saat

Oyun oynatma: 6,5 saat

Şarj bağlantısı: USB Type-C

Şarj gücü: 10W kablolu

5G desteği: Var

MicroSD desteği: Var

Boyutlar: 168,25 x 77,64 x 8,68 mm

Ağırlık: 210 gram

Renkler: Gece Mavisi, İnci Beyazı

İşletim sistemi: Android 16

GM 26 One 5G Ekran Özellikleri Neler?

GM 26 One 5G'de 120Hz yenileme hızına, HD+ çözünürlüğe ve LCD teknolojisine sahip bir ekran mevcut. 120Hz yenileme hızı bu seviyedeki bir ekran için oldukça başarılı. HD+ çözünürlük ve LCD panel ise giriş segmentte sıkça kullanılıyor. Yani cihaz ekran tarafında standartları karşılıyor diyebiliriz.

GM 26 One 5G İşlemci Özellikleri Neler?

Cihazda kullanılan yonga seti Unisoc T8200. 6 nm üretim teknolojisiyle üretilen bu işlemci, 7 nm tabanlı veya daha eski donanımlardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalışıyor. Öte yandan Reeder S919 SE gibi giriş sınıfı akıllı telefonlara da güç verdiğini belirtelim.

Bu gibi işlemcilerden üst düzey bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Bunu biraz daha açarsak PUBG Mobile, Genshin Impact ve Call of Duty Mobile gibi yapımları en üst ayarlarda akıcı bir şekilde oynayamazsınız. Daha çok minimum çözünürlükte 30 FPS civarı bir performans alabilirsiniz. Hatta bazı sahnelerde kare hızları 30 FPS'nin de altına gerileyebilir.

GM 26 One 5G Kamera Özellikleri Neler?

GM 26 One 5G'de 50 megapiksel ana ve 0,6 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Bu özellikleri göz önüne alarak modelin daha çok basit ve günlük çekimler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

GM 26 One 5G Batarya Özellikleri Neler?

Şirketin açıklamasına göre akıllı telefonda 10W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir pil yer alıyor. Cihaz bu batarya kapasitesiyle 10,5 saate kadar video izleme, 6,5 saate kadar oyun oynama ve 30 saate kadar da dinleme imkanı sunuyor.

GM 26 One 5G Fiyatı Ne Kadar?

General Mobile'ın web sitesini kontrol ettiğimizde 6 GB + 128 GB versiyonunun satışta olduğunu görüyoruz. Bunun için belirlenen fiyat etiketi 12.999 TL. Öte yandan 8 GB + 256 GB gibi bir üst sürümü de var. Fakat bu seçenek şu anda stokta yok uyarısı gösteriyor.

Editörün Yorumu

GM 26 One 5G, akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için çok ideal diye düşünüyorum. Cihaz, düşük fiyatına rağmen bence iyi özelliklerle geliyor. Örneğin 120 Hz yenileme hızı giriş segmentte çok fazla bulunmuyor. 6.000 mAh'lik pili de kullanıcıları çok fazla üzmeyecek ve uzun bir kullanım ömrü sunacak diyebilirim.