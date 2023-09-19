TikTok Azerbaycan'da Yasaklandı: Peki Neden?

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde TikTok'tan bolca yasak ve ceza haberleri aldık. Ancak yeni gelen habere göre TikTok'un Azerbaycan'da yasaklanmasının sebebi bunlardan biraz farklı. Uygulamanın ülkede yasaklanmasının sebebi devlet güvenliği.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının bugün aldığı antiterör operasyon kararı nedeniyle uygulamaya yasak getirildi.

Bant Daralması Uygulanacak!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek için antiterör operasyonu başlattığını duyurdu. Ermenistan provokasyonlarını durdurmak amacıyla başlatılan operasyon hakkında açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir.” şeklinde bir ifade yer aldı. Bu gelişmelerin ardından Azerbaycan yeni önlemler aldı.

Bu önlemlerden bir tanesi de TikTok'un yasaklanması oldu. Operasyonla ilgili görüntülerin paylaşılmasını istemeyen hükûmet, TikTok'a bant daralması uyguladı. Tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da TikTok'un kullanıcı sayısı oldukça yüksek.

Hem operasyonu hem de vatandaşı etkileyebilecek herhangi olumsuz bir paylaşımın önüne geçmek için TikTok yasağı kısa süreliğine de olsa uygulanmaya başladı. Durumun geçiçi olduğu söylense de yasağın ne zaman kalkacağıyla ilgili kesin bir tarih verilmedi.

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