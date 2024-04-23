Bir Kullanıcı Kendi El Konsolunu Üretti: Performans Şaşırtıcı!

Taşınabilir el konsollarıyla ilgilenen herhangi birinin Steam Deck'i duymadığını hayal etmek zor ancak bir Reddit kullanıcısı varlığından "haberdar olmadığını" söylüyor. Dahası sırf bu nedenle kendi el konsolunu üretmeyi başarmış.

Bahsi geçen yeni el ve ev yapımı el konsolu r/SBCGaming alt dizininde paylaşan Raven0606'dan geliyor. Kullanıcının üretmiş olduğu el konsolunun tamamlanması dokuz ay sürmüş ve Raven0606, Steam Deck'in onuruna ürettiği cihaza Ryzen Deck adını vermiş. Raven0606, Valve'ın el konsolunun varlığını üretim sürecinin yarısında öğrendiğini belirtiyor.

Reddit kullanıısı, üretim süreci boyuncaki prototip aşamalarını da dâhil olmak üzere birçok görüntüyü Reddit üzerinden paylaştı. Ürettiği el konsolunun içinde AMD'nin Ryzen 5 5600G APU'su var. Gamepad tuşları ise Raven0606'nın bir Arduino Micro kartına bağladığı bir Xbox kontrol cihazından alınmış.

Üretilen El Konsolunun Performansı Şaşırtıcı

Her hâlükârda önden bakıldığında üretmiş olduğu el konsolu Steam Deck ve Rog Ally gibi el konsollarından çok da uzak bir görünüme sahip değil ancak arka tarafta iki büyük fan ve el konsolunu bataryaya bağlayan bir kablo bulunuyor. Dahası konsol yaklaşık 1.5 kg ağırlığında bu da muadillerinden çok daha ağır olduğunu gösteriyor.

Raven0606, projenin tamamlanmasının dokuz aya yayılarak 1.200 saatten fazla sürdüğünü belirtiyor. Reddit kullancısı kullanmış olduğu APU'nun 28 watt modunda hafif oyunları saniyede 30 FPS çalıştırabildiğini ve The Witcher 3 gibi oyunlar için 65W'a kadar çıkabildiğini söylüyor. Raven0606, 65W güçte ise bu tür oyunlarda 45 ila 55 FPS alabildiğini söylüyor.

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