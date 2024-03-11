Bir Öğrenci Kullandığı Wi-Fi İsmi Yüzünden Hapis Cezası Aldı!
Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci kullandığı Wi-Fi adı yüzünden hapis ceza aldı. Peki ama neden? İşte detaylar!
Moskova Devlet Üniversitesi'nde bir öğrenci, kullandığı Wi-Fi ağının ismini değiştirdiği için hapis cezasına çarptırıldı. Öğrenci, kablosuz ağının adını Kiev yanlısı bir sloganla değiştirdiği için suçlu bulundu.
Moskova'da okuyan öğrenci kendi kullandığı kablosuz ağın adını "Ukrayna'ya Zafer!" anlamına gelen "Slava Ukraini!" adını verdi ve sonrasında olanlar oldu. Mahkeme öğrenciyi "aşırılık yanlısı örgütlerin sembollerini" sergilemekten ötürü suçlu buldu.
Üniversite Öğrencisi Tutuklandı
Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının başlamasından sonra binlerce kişi işgali eleştirmesi ve Ukrayna'yı desteklemesi yüzünden hapis veya para cezasına çarptırıldı. Son yaşanan olay ise bir üniversite öğrencisinin Wi-Fi adını değiştirmesi üzerine gerçekleşti.
Bir polis memurunun denk geldiği ağın adı, yetkililere bildirildi ve öğrenci Moskova'da tutuklandı. Ukrayna'yı destekleyenler için bir toplanma sloganı olarak bilinen "Slava Ukraini" kablosuz adı üzerine öğrenciye hapis cezası verildi.
Rusya'da Engellenen Siteler ve Servisler
Ukrayna-Rusya Savaşı uzun bir süredir devam ediyor. Savaşın başlamasının ardından Rusya’da çeşitli sansürler uygulanmaya başlandı.
10 günlük hapis cezası yiyen öğrenci "aşırılık yanlısı örgütlerin sembollerini" sergilemekten ceza aldı.
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