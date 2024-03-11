Bir Öğrenci Kullandığı Wi-Fi İsmi Yüzünden Hapis Cezası Aldı!

Moskova Devlet Üniversitesi'nde bir öğrenci, kullandığı Wi-Fi ağının ismini değiştirdiği için hapis cezasına çarptırıldı. Öğrenci, kablosuz ağının adını Kiev yanlısı bir sloganla değiştirdiği için suçlu bulundu.

Moskova'da okuyan öğrenci kendi kullandığı kablosuz ağın adını "Ukrayna'ya Zafer!" anlamına gelen "Slava Ukraini!" adını verdi ve sonrasında olanlar oldu. Mahkeme öğrenciyi "aşırılık yanlısı örgütlerin sembollerini" sergilemekten ötürü suçlu buldu.

Üniversite Öğrencisi Tutuklandı

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının başlamasından sonra binlerce kişi işgali eleştirmesi ve Ukrayna'yı desteklemesi yüzünden hapis veya para cezasına çarptırıldı. Son yaşanan olay ise bir üniversite öğrencisinin Wi-Fi adını değiştirmesi üzerine gerçekleşti.

Bir polis memurunun denk geldiği ağın adı, yetkililere bildirildi ve öğrenci Moskova'da tutuklandı. Ukrayna'yı destekleyenler için bir toplanma sloganı olarak bilinen "Slava Ukraini" kablosuz adı üzerine öğrenciye hapis cezası verildi.

10 günlük hapis cezası yiyen öğrenci "aşırılık yanlısı örgütlerin sembollerini" sergilemekten ceza aldı.