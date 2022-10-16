Bir Oyuncu Hiçbir NPC ile Konuşmadan Elden Ring'i Bitirmeyi Başardı

FromSoftware, tek başına bir janra yaratabilecek kadar başarılı bir oyun firması olarak öne çıkıyor. Yarattıkları Soulslike türü, dünya çapında milyonlarca hayran sahibi olmalarını sağladı. Türün en son çıkan oyunlarından olan Elden Ring, birçok oyuncu tarafından sevilerek oynandı. Fakat bazı oyuncular yapımcının istediği şekilde oyunu oynamayı reddediyor.

Soulslike türleri, özellikle kullanıcılara sunduğu zorluklarla öne çıkıyor. Oyunu bitirmek için bile fazlasıyla uzmanlaşmanız gerekiyor. Öte yandan uzman oyuncular ise sevdikleri oyunda daha fazla zaman geçirmek adına çeşitli meydan okumalarda bulunuyor. Bunlardan en çok bilineni oyunu en hızlı bitirme yarışması. Bir oyuncu ise challange mantığını başka bir noktaya çekti.

Hiçbir NPC ile Konuşmadan Oyunu Bitirmek Sandığınızdan Daha Zor!

Bir YouTuber oyundaki hiçbir NPC yani oyun karakteri ile konuşmadan Elden Ring'i bitirmenin mümkün olup olmadığını merak etti. Sorusunun arkasından çalışmalra başlayan ymfah mahlaslı YouTuber, özellikle buna benzer garip meydan okumalarıyla ünlü.

Öncelikle oyunu bitirmek adına bazı görevlerin zorunlu olarak NPC ile konuşma gerektirmesi, YouTuber'ı en zorlayan kısım oldu. Oyunun en başında karşılaştığımız Melina ile konuşulmadığı takdirde level atlama, dinlenme veya binek gibi hiçbir özelliğe ulaşamamak, meydan okumanın en zorlu noktalarından biriydi. Melina'yla konuşmadan atlanabileceğini gösteren YouTuber, oyun süresi boyunca çoğu NPC ile konuşmaktan kaçınmak adına çeşitli hataları kullandı. Sonucunda ise hiçbir NPC ile konuşmadan Elden Ring'i bitirmeyi başardı.

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