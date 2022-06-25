Elden Ring'in Yapımcısı FromSoftware'den Yeni Oyun Geliyor

Efsanevi Dark Souls serisinin yaratıcısı FromSoftware, 2022'de çıkardıkları Elden Ring ile oyun dünyasını kasıp kavurdu. FromSoftware, daha şimdiden çoğu oyuncunun tarihin en iyi oyunları listesine girmeyi başaran Elden Ring'in başarısının üstünden çok geçmeden yeni bir oyunun son aşamalarında olduklarını duyurdu.

Kimileri için gelmiş geçmiş en iyi oyun tasarımcısı ve yönetmeni olan Hidetaka Miyazaki, Japon oyun dergisi 4Gamer'a verdiği röportajda üç yıldır üzerinde çalıştıkları "Mecha" oyunun bitmek üzere olduğunu söyledi.

Yeni Armored Core Oyunu Yolda Olabilir

Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan bazı söylentilere göre FromSoftware, eski oyun serileri Armored Core için yeni bir oyun tasarlıyor. Hidetaka Miyazaki'nin verdiği röportaj da bunu destekler nitelikte.

Dark Souls serisinin büyük başarısı sonrası pabucu dama atılan ve uzun süredir ses seda duyulmayan seri yeniden canlanacak. Orta ve uzun vadeli planları arasında birçok projenin olduğunu belirten Miyazaki, geçmişte yaptıkları her şeyden daha soyut bir fantezi hikayesi üzerinde çalışmak istediklerinin söyledi. Elden Ring yapımı sırasında ortaya atılan fakat oyunun yetiştirilmesi için vazgeçilmek zorunda kalınılan birçok fikir, gelecekteki FromSoftware oyunlarının temellerini oluşturacak.

Şimdilik Elden Ring hakkında yeni bir DLC veya geliştirme paketi duyurulmadı. Elden Ring'i tam istediklerine göre çıkarttıklarını düşünen şirket, başka projelere yelken açmak için fazlasıyla hevesli. Souls benzeri oyunları sevmeyenlerin bile ilgisini çekmeyi başaran Elden Ring sonrası FromSoftware'in yükselişi devam edecek gibi duruyor.