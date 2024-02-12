Söylentiler Artıyor: Bir Sonraki FIFA Oyununu Kim Geliştirecek?

FIFA ve Electronic Arts arasında uzun süredir devam eden ortaklık geçtiğimiz sene sona erdi. Ortaklığın son bulmasıyla futbol video oyunlarının geleceği ile ilgili bilinmezlikler yaşanmaya başladı desek hatalı olmaz.

EA, geçtiğimiz sene EA Sport FC 24 ile başlayan ikonik serisiyle yükselişe geçerken, FIFA'nın geleceği merak konusu olmaya başladı. Yeni gelen söylentilere göre de 2K Games FIFA'yı geliştirecek.

İddialara Göre FIFA'nın Yeni Geliştiricisi Belli Oldu

Kurakasis isimli bir X kullanıcısı, attığı bir tweet ile bu ihtimalin yüksek olduğu fitilini ateşledi. NBA 2K ve WWE 2K popüler spor serilerinin geliştiricisi olan 2K Games tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

My favourite FIFA game ❤



2K2, oops, 2002 FIFA World Cup pic.twitter.com/Q0rt7WMMRw — Kurakasis (@Kurakasis) February 12, 2024

Şirketin oyuncular tarafından rağbet gören spor oyunlarının olduğu düşünüldüğü zaman bu iddianın pek de imkansız olmadığını söylemek mümkün. 2K'nın ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, daha önce spor oyunları porföylerini genişletmek istediklerini dile getirmişti.

Daha önce yapılan bir röportajda da FIFA'nın ismi geçmişti. Henüz resmiyette olan bir durum söz konusu olmasa da oyun dünyasında FIFA ve 2K arasındaki iş birliği konusunda umutlar artmaya gün geçtikte devam ediyor.

Söylentiler doğru çıkarsa 2K desteğiyle FIFA'nın nasıl görünebileceğine dair soru işaretleri de oluşmaya başladı. Ancak 2K'nın yıllardır EA'nın elinde olan oyuna kendinden bir imza eklemesi ve hayranları da bu şekilde kazanması bekleniyor.