1 TL’nin Değeri Üç Katına Yaklaştı: Maliyet Durmadan Artıyor!

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların metal paralara olan etkisiyle 25 kuruşluk madeni paranın maliyeti 1.64 TL'ye çıktı.

Metal Paralardaki Değer Kaybı!

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Merkez Bankası verilerine dayanarak yaptığı açıklamada metal paralardaki maliyet artışının bakır, nikel ve çinko gibi alaşımların maliyetinin yükselmesinden kaynaklandığını belirtti.

Merkez Bankası'na göre 25 kuruşluk madeni paranın maliyeti 1.64 TL, 50 kuruşun maliyeti 2.31 TL ve 1 TL'nin maliyeti ise 2.77 TL olarak tespit edildi. Demir, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün maliyetleri düşürmek için gramajı azaltma kararı aldığını ancak dövizdeki artışın metal paralardaki alaşımlara yansıdığını ve 1 TL'nin maliyetinin 3 TL'ye yaklaştığını ifade etti.

Demir'in yazılı açıklamasına göre, gramajdaki düşüşe rağmen dövizdeki artış metal paraların maliyetini yükseltti. Bu durum, fırsatçıları harekete geçirerek paraların piyasaya sürülmesiyle birlikte hurdacılara yönelik haksız kazançların artmasına neden oldu.

Ekonomideki zorlu dönemlerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paraların değer kaybının daha da belirgin hale geldiğini vurgulayan Demir, bu durumun ekonomik dengesizliğe yol açtığını ifade etti.