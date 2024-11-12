Bir Yıl Önce 100 Bin TL'ye Bitcoin Alsaydınız Bugün Kaç Paranız Olurdu

Bitcoin'deki hareketlilik hızla devam ediyor. Sadece bir yıl önce 37 bin dolar seviyesinde olan BTC, bugün itibariyle 90 bin dolar seviyesine dayanmış durumda. Peki Bitcoin yatırımcısının yüzünü ne kadar güldürdü? Ya da daha farklı bir akış açısıyla parasını kriptoda değerlendirmeyenler ne kaçırdı? Gelin bu sorunun cevabını "bir yıl önce Bitcoin'e 100 bin TL yatırsaydık ne kadar para kazanırdık?" senaryosu üzerinden arayalım!

Bir Yıl Önce 100 Bin TL’lik Bitcoin Alsaydınız Bugün Ne Kadarınız Olurdu?

Bitcoin kuşkusuz son 10 yılın en popüler yatırım araçlarından biri. Hatta günümüzde piyasa değeri olarak gümüşten bile daha büyük bir pazara sahip. Peki geçtiğimiz yılın başında yapılan bir Bitcoin yatırımı bugünkü değeriyle neler kazandırırdı? İlk olarak takvimleri 12 Kasım 2023'e sararak eldeki durumu değerlendirelim:

Bitcoin Fiyatı (1 Yıl Önce): 37.084 USD

1 Dolar (1 Yıl Önce): 28,51 TL

1 Bitcoin’in TL Karşılığı (1 Yıl Önce): 1.057.990 TL

Bu bilgiler doğrultusunda, 100.000 TL ile bir yıl önce elinizdeki 100.000 TL ile 0,0945 Bitcoin alabileceğinizi söylemek mümkün. Bugün ise çok daha farklı piyasa şartlarına sahibiz. Bitcoin artık çok daha yüksek ve TL bir miktar daha değersiz. Neyse ki bu senaryoda biz yatırımımızı BTC'de değerlendirdiğimiz için değer kaybından etkilenmedik ve ortaya bu sonuç çıktı:

Bitcoin Fiyatı (Bugün): 89.349 USD

1 Dolar (Bugün): 34,37 TL

1 Bitcoin’in TL Karşılığı (Bugün): 89.349 × 34,37 ≈ 3.070.491 TL

Yani bir yıl önce aldığınız 0,0945 BTC’nin bugünkü değeri 290.272 TL. Bu, tam olarak %190’lık bir artış anlamına geliyor. Yani yatırdığınız tutar neredeyse üç katına çıkmış durumda. Bitcoin'in inişli çıkışlı grafiğine rağmen, uzun vadeli yatırımların ne kadar kazandırabileceğini bu örnek bir kez daha ortaya koyuyor.

Ancak hatırlatmakta yarar var ki bu tür yatırımlar yüksek risk içerir ve piyasa koşulları her zaman böyle devam etmeyebilir. Bitcoin çok hızlı yükseldiği gibi bir o kadar da hızlı düşebilir. Bu nedenle yatırım yaparken risk değerlendirmesi iyi yapılmalı ve mümkünse sepet mantığı ile risk minimuma indirilmelidir.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır, yalnızca bilgi paylaşımı amacıyla hazırlanmıştır.