Bir Yıldır Uzay İstasyonunda Olan Şarap Dünya'ya Döndü

Bir yıldır Uzay İstasyonunda olan şarap şişeleri yeniden Dünya'ya gönderildi. Binlerce pound değerindeki ekipman ve araştırma ürünleriyle birlikte şarap ve üzüm asmaları da Uzay İstasyonuna fırlatılmıştı. Mars ve Ay seyahatlerinde şarap içmenin mümkün olacağını düşünülüyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu 12 şişe Bordeaux şaraba ve bir yıl boyunca bilim adına dünyanın yörüngesinde dolaşan yüzlerce üzüm asmasına veda etti. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kargolamada uzaydan Dünya'ya birtakım ekipman gönderildi.

Şarap ve üzüm asmaları da dahil olmak üzere binlerce poundluk ekipman ve araştırma ürünleri ISS'den Dünya'ya fırlatıldı. SpaceX Dragon kapsülüyle Dünya'ya gelmesi beklenen ekipman ve araştırma ürünlerinin uzaydaki değişimleri ele alınacak.

Fransız şarabı şişelerinin kırılmaması için çelik bir silindirin içine yerleştirilerek gönderildi ve bir yıl boyunca yörüngedeki laboratuvarda mantarla kapatılmış olarak bekletildi.

Ayrıca NASA'dan gelen açıklamaya göre Şubat ayı sonuna kadar hiçbir şişe açılmayacak. Deneylerin arkasındaki şirket olan Space Cargo Unlimited, Fransa'nın en iyi şarap uzmanlarını Bordeaux'a çağıracak ve tadım için bir veya iki şişe açacak. Bu tadımı aylar süren kimyasal testler takip edecek.

Bir yıldır Uzay İstasyonunda olan şarap şişeleri

Space Cargo Unlimited CEO'su ve kurucu ortağı Nicolas Gaume, şarap testinin eğlenceli olacağını kabul etmesine rağmen, tarım biliminin birincil hedef olduğunu söyledi. Gaume, "Amacımız, hem organik hem de sağlıklı ve insanlığı besleyebilecek bir tarım çözümüne sahip olmak. Biz anahtarın uzayda olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Gaume ayrıca iklim değişikliğiyle birlikte üzüm gibi tarım ürünlerinin daha sert koşullara adapte olması gerekeceğini söyledi. Space Cargo Unlimited, bir dizi uzay deneyleri sayesinde bu tarz bitkileri daha sağlam ve daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Associated Press'e verdiği demeçte, “Fransız olmak, iyi yemek ve iyi şarap içmek hayatın bir parçasıdır” ifadelerini kullanan Gaume, Mars'a ve Ay'a giden astronotların şarap içebileceğini söylüyor.

12 şişe Bordeaux şarabı, Kasım 2019'da Northrop Grumman tedarik gemisiyle Uzay İstasyonuna gönderilmişti. Üzüm yetiştirme için gerekli asma parçacıkları ise geçtiğimiz Mart ayında SpaceX tarafından fırlatılmıştı. SpaceX, deneyleri ve diğer öğeleri bozulmadan Uzay İstasyonuna göndermeyi başaran tek nakliye şirketi olduğu için şarapların fırlatılmasında da büyük rol oynadı.