Bitcoin'den Tarihi Rekor! Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi!

Kripto para borsaları son dönemlerde ilginç bir seyir halinde. Bazı birimlerde yüksek hızlı artış ve düşüş kaydedilirken bazılarındaysa uzun zamandır stabil bir gidişat hakim. Tam olarak her şeyin birbirine karıştığı bu dönemde Bitcoin yine tarihi bir rekor kırdı. Peki Temmuz 2025 itibariyle Bitcoin kaç TL? İşte detaylar...

Bitcoin 119.000 Doları Aştı: Rekor Seviyeye Ulaştı!

Kripto para piyasaları bir tarihi ana daha tanıklık etti. Bitcoin (BTC) 13 Temmuz 2025 itibarıyla 119 bin 292 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu gelişme,hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal fonlar arasında büyük yankı uyandırdı. Son haftalarda kripto varlıklara olan ilginin artmasıyla birlikte Bitcoin yukarı yönlü ivmesini güçlendirmişti.

Özellikle ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerine giren 1,18 milyar dolarlık fon fiyatı hızla yukarı taşıdı. Kurumsal alımların etkisiyle birçok kısa pozisyon likide edilirken piyasada short squeeze etkisi yaşandı. Bitcoin yalnızca bir haftada yüzde 9,2 değer kazanarak rekorunu kırdı. Uzmanlara göre bu yükselişin arkasında yalnızca teknik faktörler değil aynı zamanda makroekonomik gelişmeler de bulunuyor.

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasında yumuşama sinyalleri vermesi doların zayıflaması ve jeopolitik belirsizliklerin artması yatırımcıları “güvenli liman” olarak görülen Bitcoin’e yöneltti. Ayrıca kurumsal yatırımcıların portföylerini dijital varlıklarla çeşitlendirmesi de bu rekorun arkasındaki bir başka etken olarak öne çıkıyor. Öte yandan yatırımcıların kazanç beklentileri de oldukça dikkat çekici.

Yaklaşık bir ay önce 87 bin 500 dolar seviyesinden Bitcoin alan bir yatırımcı bugün itibarıyla +31 bin 500 dolar yani yaklaşık 1 milyon TL civarında bir getiri elde etmiş durumda. Ancak bu verilerin sadece tahmini olduğunu ve hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermediğini belirtmek gerekiyor.

Kripto para piyasaları yüksek oynaklık içerdiğinden benzer yükselişler kadar ani düşüşler de mümkündür. Bitcoin’in 120 bin dolar üzerinde kalıcı olması durumunda teknik analizlere göre bir sonraki hedefin 135 bin – 140 bin dolar bandı olabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu seviyelere ulaşılabilmesi için ETF girişlerinin devam etmesi ve küresel ekonomideki risklerin Bitcoin lehine çalışması gerekiyor.