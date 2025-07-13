En Fazla Altın Rezervine Sahip Ülkeler Belli Oldu! (Türkiye İlk 10'da)
Türkiye, 624 ton altın rezerviyle dünyanın en zengin 10 ülkesi arasına girdi. İşte en fazla altın rezervine sahip olan ülkeler listesi ve detaylar...
Dünya'da en fazla altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Dünya Altın Konseyi tarafından yayınlanan yeni verilere göre Türkiye en fazla altın rezervine sahip ülkeler arasında ilk 10'da yerini aldı. Peki en fazla altın rezervine sahip olan ülkeler listesi sıralaması nasıl? İşte detaylar...
En Fazla Altın Rezervine Sahip Olan Ülkeler Listesi!
- Amerika Birleşik Devletleri - 8 bin 133 ton
- Almanya - 3 bin 351 ton
- İtalya - 2 bin 452 ton
- Fransa - 2 bin 437 ton
- Rusya - 2 bin 330 ton
- Çin - 2 bin 292 ton
- İsviçre - 1040 ton
- Hindistan - 880 ton
- Japonya - 846 ton
- Türkiye - 624 ton
- Hollanda - 612 ton
- Polonya - 497 ton
- Tayvan - 424 ton
- Portekiz - 383 ton
- Özbekistan - 368 ton
Dünya Altın Konseyi’nin yayınladığı son rapora göre merkez bankalarının altın rezervleri her geçen yıl artıyor. Özellikle jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde ülkeler rezervlerini güvenli liman olarak görülen altınla güçlendiriyor. Türkiye ise 624 tonluk rezerviyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Son veriler Türkiye'nin dünyada en fazla altın rezervine sahip ilk 10 ülke arasına girdiğini gösteriyor. Türkiye'nin önünde yalnızca dev ekonomiler bulunurken Hollanda, Polonya, Tayvan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ise geride kaldı.
Altın Neden Çok Değerlidir?
Dünyanın en değerli madenlerinden olan ve uğruna savaşlar verilen altın neden bu kadar değerlidir.
Türkiye’nin altın rezervleri son yıllarda hızlı bir artış gösterdi. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini çeşitlendirme ve güvenli liman varlıklara yönelme stratejisi doğrultusunda yapılan altın alımları ülkeyi üst sıralara taşıdı. Ayrıca yerli üretim ve maden faaliyetleriyle desteklenen bu büyüme dışa bağımlılığı azaltma noktasında da stratejik öneme sahip. Ekonomistler bu artışı hem iç hem dış piyasalarda Türkiye'nin elini güçlendiren önemli bir hamle olarak değerlendiriyor.