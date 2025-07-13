En Fazla Altın Rezervine Sahip Ülkeler Belli Oldu! (Türkiye İlk 10'da)

Dünya'da en fazla altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Dünya Altın Konseyi tarafından yayınlanan yeni verilere göre Türkiye en fazla altın rezervine sahip ülkeler arasında ilk 10'da yerini aldı. Peki en fazla altın rezervine sahip olan ülkeler listesi sıralaması nasıl? İşte detaylar...

En Fazla Altın Rezervine Sahip Olan Ülkeler Listesi!

Amerika Birleşik Devletleri - 8 bin 133 ton Almanya - 3 bin 351 ton İtalya - 2 bin 452 ton Fransa - 2 bin 437 ton Rusya - 2 bin 330 ton Çin - 2 bin 292 ton İsviçre - 1040 ton Hindistan - 880 ton Japonya - 846 ton Türkiye - 624 ton Hollanda - 612 ton Polonya - 497 ton Tayvan - 424 ton Portekiz - 383 ton Özbekistan - 368 ton

Dünya Altın Konseyi’nin yayınladığı son rapora göre merkez bankalarının altın rezervleri her geçen yıl artıyor. Özellikle jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde ülkeler rezervlerini güvenli liman olarak görülen altınla güçlendiriyor. Türkiye ise 624 tonluk rezerviyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Son veriler Türkiye'nin dünyada en fazla altın rezervine sahip ilk 10 ülke arasına girdiğini gösteriyor. Türkiye'nin önünde yalnızca dev ekonomiler bulunurken Hollanda, Polonya, Tayvan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ise geride kaldı.

Türkiye’nin altın rezervleri son yıllarda hızlı bir artış gösterdi. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini çeşitlendirme ve güvenli liman varlıklara yönelme stratejisi doğrultusunda yapılan altın alımları ülkeyi üst sıralara taşıdı. Ayrıca yerli üretim ve maden faaliyetleriyle desteklenen bu büyüme dışa bağımlılığı azaltma noktasında da stratejik öneme sahip. Ekonomistler bu artışı hem iç hem dış piyasalarda Türkiye'nin elini güçlendiren önemli bir hamle olarak değerlendiriyor.