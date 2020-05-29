Bitcoin Borsaları Hayali Kripto Paraları Kullandırıyor Olabilir

Bitcoin uzun bir zamandır piyasalarda önemli bir yer tutuyor. Devasa piyasa hacmine ulaşan Bitcoin, yaygınlaşırken bir taraftan da tartışmaları büyütüyor. Gelen yeni bir iddia ise, Bitcoin arzının insanların düşündüğünden daha da fazla olduğunu söylüyor.

Uluslararası derecelendirme ajansı Weiss Rating’in Twitter hesabından 25 Mayıs’ta atılan tweette toplam Bitcoin arzının, en fazla arz olarak ifade edilen 21 milyondan fazla olduğu söylendi. Kripto para borsalarının, bankaların para arzında yaptıkları gibi kripto para birimlerine kaldıraç uygulayarak mevcut arzdan daha fazla kripto paranın ortaya çıkarıldığını iddia etti.

Kripto para borsalarında tartışmalar yeniden alevlendi

Bitcoin borsalarının sunduğu modeli eleştiren Weiss Rating, popüler olmasına rağmen kripto para saklama hizmeti sunan borsaların güven konusunda soru işareti yarattığını söyledi. Tek güvenli yöntemin kripto para sahiplerinin kendi kripto paralarını kendilerinin koruması olduğu ifade edildi.

Piyasaya sunulmuş Bitcoin miktarının 18.3 milyon olduğu söyleniyor. Fakat bu Bitcoin’lerin tamamı dolaşımda değil. Borsa analistleri, toplam arzın yaklaşık 4 milyonunun geri dönülmez şekilde kaybolduğunu iddia ediyor. Neredeyse sürekli olarak tartışılan bu konu, böylece yeniden gündeme oturmuş oldu.

Kripto paralar henüz çok yeni türler olduğu için, beraberinde güven ve çeşitli soru işaretleri yaratıyor. Yine de genel olarak çok büyük bir talebin olduğunu söyleyebiliriz. Sizce Bitcoin borsalarında güven problemi var mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.