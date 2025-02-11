Bu Adam 765 Milyon Dolarlık Bitcoin'e Sahip Olmak İçin Çöplük Almak İstiyor

Hiç bir hata yaptıktan sonra kendinizi aptal gibi hissettiğiniz oldu mu? Eğer cevabınız evet ise bir mühendis olan James Howells'ın hikayesi size kendinizi çok daha iyi hissettirebilir. 2009 yılında Bitcoin madenciliği yapan Howells, günümüzde 765 milyon dolar değerinde Bitcoin'e sahip ya da sahip olabilirdi.

2013 yılında bir anlık dalgınlıkla tüm kripto paraları içinde topladığı eski hard diskini çöpe atan james Howells'ın bir çöplükte bir yerlerde olan ve erişemediği 765 milyon dolar değerinde Bitcoin'i var. Yıllardır bu diski arayan Howells'ın ise nihayet servetine kavuşmak için bir şansı var. İşte detaylar!

765 Milyon Dolarlık Bitcoin’i Kurtarmak İçin Çöplüğü Satın Almak İstiyor

12 yıl önce yaptığı o hatadan bu yana Bitcoin dolu hard diskini arayan James Howells, çöplerin izini Galler’deki bir çöplüğe kadar sürmeyi başardı. Ancak bu sahanın yöneticisi olan Newport Belediyesi, Howells'ın çöplükte arama yapmasına izin vermedi. Bu nedenle senelerdir çöplerin arasında yatan servet bir türlü bulunamadı.

Şimdi ise hiç beklenmedik bir fırsat, Howells'a milyarderler kulübüne katılma şansı yarattı. Newport Belediyesi, çöp sahasını önümüzdeki 12 ay içinde kapatıp bu alanı güneş enerjisi çiftliğine dönüştürmeyi planlıyor. Bu kararın ardından hemen bir plan yapan James Howells, çöplüğü satın almak istediğini açıkladı.

Kendine yatırımcılar da bulan talihsiz mühendis, başarılı olması durumunda 1.4 milyon ton çöpün arasında hard diskini arayacak. Araştırmasını ise 100 bin tonluk bir yığında yoğunlaştıracak. Howells, diski bulmak için insa gücüne ek olarak yapay zeka destekli robotlardan faydalanacak. Ancak hedefine ulaşsa bile başarı garanti değil.

Aradan geçen 12 yılın ardından hard diskin ne kadar zarar gördüğü bilinmiyor. Ne yazık ki bulunsa bile içerisindeki bilgileri kurtarmak mümkün olmayabilir. Bu da 765 milyon dolar değerindeki 8 bin Bitcoin'in sonsua kadar kaybolduğu anlamına gelebilir. Eğer başarılı olursa, Howells Bitcoin’lerin %30’unu kendisine, %30’unu kurtarma ekibine, %30’unu yatırımcılara ve geri kalanını yerel projelere ve Newport sakinlerine dağıtmayı planlıyor.

Howells, 2022’de yaptığı bir açıklamada, “Bu parayı geri kazanırsam neler yapabileceğimi çok düşünmemeye çalışıyorum, yoksa kendimi deli ederim” demişti. Peki, sizce bu sabit disk bulunabilecek mi? Yoksa 765 milyon dolarlık Bitcoin sonsuza kadar buhar mı oldu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.