Yatırımcıların Yüzü Gülüyor: Bitcoin Yine Rekor Kırdı!

Kripto para piyasalarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Kasım ayında Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın kazanmasıyla başlayan bu süreç, günümüzdeki popüler kripto para biriminin rekor üstüne rekor kırmasıyla devam ediyor. Peki güncel Bitcoin fiyatı ne kadar?

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından hızla yükselmeye başlayan Bitcoin, 16 Aralık 2024 itibariyle 106 bin dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Ancak sonrasında bu yükseliş yavaşladı ve Bitcoin 92 bin dolara kadar düştü. Neyse ki bu düşüş sona erdi ve Bitcoin 20 Ocak itibariyle 108 bin dolar seviyesine çıktı. Peki popüler kripto paralarda son durum ne?

Bitcoin (BTC): 108.426 $

Ethereum (ETH): 3.385 $

XRP: 3,27 $

Solana (SOL): 266,92 $

Cardano (ADA): 1,08 $

Dogecoin (DOGE): 0,38 $

Litecoin (LTC): 121,52 $

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.