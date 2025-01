Milyonların Özlediği Vine Platformu, Elon Musk ile Geri Dönebilir!

ABD Mahkemesi'nin geçtiğimiz aylarda TikTok hakkında onayladığı yasaklama kararının ardından bugün Çin'li dev sosyal medya platformu ülke genelinde kullanıma kapatıldı. ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok'un kapatılmasına karşı herkes farklı bir çözüm sunarken, Elon Musk'ın bu konu hakkında daha ilginç bir fikri var.

İddialara gçre Ünlü milyarder, geçtiğimiz saatlerde kısa video paylaşım odaklı sosyal ağların atası olarak görülen Vine platformunu geri getirebileceğin

2012 yılında dünyada ve ülkemizde birçok fenomenin doğmasını sağlayan Vine, içerik üreticilerinin farklı platformları tercih etmesi başta olmak üzere pek çok nedenden dolayı 2027 yılında kapatıldı. Twitter bünyesinde popülerleşen platform, özellikle kısa video paylaşımını gerektiren yapısı sayesinde TikTok ve nice platformun öncülerinden biri olarak görülüyor.

Bu bağlamda TikTok'un ABD'de yasaklanmasının ardından akıllara ilk gelen platformlardan biri de Vine oldu. Sektörel kaynakların haberlerine göre X'in sahibi Elon Musk, konuşulanlar üzerine Vine'nın tekrardan açılması için çalışmalar yürütebilir.

Geçmişte birçok kez Twitter hesabı üzerinden Vine'ın geri açılması adına oylamalar başlatan Musk, her seferinde kullanıcılardan olumlu yanıt alsa da Vine'ı tekrardan canlandırmak için harekete geçmedi. Ancak ünlü milyarder, bu kez özellikle TikTok'un yasaklanmasından oluşan bu boşlukta eski sosyal medya platformunu geri getirmekte biraz acele edebilir.

My dude, you ran this poll 1.5 years ago lol. pic.twitter.com/psGETa62yg