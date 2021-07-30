Bitcoin Madenciliği Yapmak İçin Starbucks'ın Elektriğini Kullandı!

Idan Abada isimli bir TikTok kullanıcısının Bitcoin madenciliği yapmak için Starbucks'ın bedava elektriğini nasıl kullandığını gösteren bir videosu, 2,6 milyon görüntüleme alarak sosyal medya platformunun genelinde büyük bir çıkışın altına imza attı.

Kullanıcının paylaşmış olduğu videoda 875 dolarlık bir teçhizat ve Starbucks'ın ücretsiz elektriği ile nasıl Bitcoin madenciliği yaptığı yer aldı.

Bitcoin Madenciliği Yaptığı TikTok Videosu Viral Oldu

Los Angeles’taki San Fernando Vadisi’nde yaşayan Idan Abada yalnızca 875 dolarlık bir bitcoin madencilik teçhizatını kullanarak Starbucks'ın müşterilere sunduğu ücretsiz elektrik hizmetinden nasıl yararlandığını gösteren bir video yayımladı. TikTok'ta paylaşılan video, ilk yayımlandığı günden itibaren kullanıcılar arasında hızla yayılarak en kısa sürede en çok izlenen videolardan bir tanesi oldu.

Abada'nın Bitcoin madenciliği yapmak için bir araya getirdiği teçhizat büyük tesislerdekinden çok daha farklı görünüyor. Abada'nın teçhizatı diğer çoğu teçhizattan farklı olarak çok bağlantı noktalı USB hub ve her birinde Bitmain tarafından üretilen iki ASIC yongası olan 10 USB cihazından oluşuyor. Bu cihazların her birindeyse soğutma işlemini gerçekleştirmek amacıyla küçük bir fan yer alıyor.

Abada, Bitcoin madenciliği için inşa ettiği sisteme ilişkin açıklamasında bunun kurulması, çalışması en basit sistemlerden biri olduğunu çünkü tek ihtiyacın basit bir masaüstü bilgisayar veya laptop olduğunu söyledi. Temelinde USB cihazın yer aldığı sistem hemen hemen bunlardan oluşuyor. Abada, söz konusu sistemle herkesin madencilik yapabileceğini ve kripto para dünyasının bir parçası haline gelebileceğini ifade etti.

Abada'nın Madencilik Geçmişi 2015 Yılına Dayanıyor

Abada, Bitcoin madenciliğine ilk olarak 2015 yılında arkadaşı ile kaldığı bir evde başladı. Aynı evi paylaştığı arkadaşı ile elektrik için fazladan ödeme yapma fikrinde hemfikir oldular. Abada, 2017 yılında kendi mağazasını açtı.

Videosu kısa süre içinde milyonlarca izlenmeye ulaşan Abada, "Bitcoin madenciliği için ekipman satın almanın gerçekten de zor olduğunu fark ettim" dedi ve bu nedenle de yeni bir çevrim içi mağaza açtığını söyledi.

Abada'nın ifadelerine göre ilk başta sadece temel ekipmanlar satıyordu ama şu anda Bitcoin madenciliğine girmek isteyen potansiyel müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her türlü ekipmanı sağlıyor. Abada, sistemi kullanışlı kılan bir diğer faktörün de sessiz çalışması olduğuna işaret etti.