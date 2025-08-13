Ucuza Yurtdışı Uçak Bileti Fırsatı: Pegasus 5 Euro Bilet Kampanyası Başladı!

Ucuz yurtdışı uçak bileti arıyorsanız Pegasus indirimli uçak bileti kampanyasına göz atmanızı tavsiye ederiz. 13 Ağustos yani bugün itibariyle başlayan kampanya sayesinde dünyanın pek çok noktasına indirimli olarak uçmanız mümkün. Peki Pegasus yurtdışı uçak bileti kampanyası hangi tarihler arasında geçerli? İşte konuyla ilgili detaylar...

Pegasus’tan 20. Yıla Özel 5 Euro’ya Yurt Dışı Uçuş Fırsatı!

Pegasus Hava Yolları 20. yılını kutlamak için tatil severleri sevindirecek özel bir kampanya başlattı. Sadece BolBol üyelerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında belirlenen yurt dışı hatlarında 5€ + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sunuluyor. Toplamda 200 bin koltuk için geçerli olan kampanya yoğun ilgi görüyor.

Kampanya 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınacak biletler için geçerli. Uçuş tarihleri ise 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 arasını kapsıyor. Yalnızca belirtilen hatlarda Light Paket seçeneğiyle alınan biletler kampanya fiyatlarından yararlanabiliyor. Biletler Pegasus’un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

BolBol üyeliği bulunmayan yolcuların kampanyadan yararlanabilmesi için öncelikle ücretsiz üye olması gerekiyor. İndirimli uçak bileti alınabilecek uçuş destinasyonları ise şöyle:

Mısır

İskenderiye – İstanbul

Hurgada – İstanbul

İstanbul – Hurgada

İstanbul – Şarm El-Şeyh

Şarm El-Şeyh – İstanbul



Balkanlar

İstanbul – Tiran

İstanbul – Saraybosna

Saraybosna – İstanbul

İstanbul – Tuzla

Tuzla – İstanbul

İstanbul – Sofya

Sofya – İstanbul

Atina – İstanbul

İstanbul – Atina

Priştine – İstanbul

İstanbul – Priştine

İzmir – Üsküp

Üsküp – İzmir

İstanbul – Üsküp

Üsküp – İstanbul

Bükreş – İstanbul

İstanbul – Bükreş

Kafkaslar ve Orta Asya

Erivan – İstanbul

İzmir – Bakü

Bakü – İzmir

İstanbul – Gence

Bakü – İstanbul

İstanbul – Bakü

Gürcistan

Antalya – Tiflis

Tiflis – Antalya

Batum – İstanbul

İstanbul – Batum

İstanbul – Kutaisi

İstanbul – Tiflis

Tiflis – İstanbul

Avusturya

Ankara – Viyana

Viyana – Ankara

İstanbul – Viyana

Viyana – İstanbul

Almanya

Kayseri – Köln

Köln – Kayseri

Düsseldorf – Kayseri

Adana – Düsseldorf

Düsseldorf – Adana

Köln – Diyarbakır

Diyarbakır – Köln

Berlin – Ankara

Ankara – Berlin

Köln – Ankara

Ankara – Köln

Düsseldorf – Ankara

Ankara – Düsseldorf

Ankara – Frankfurt

Frankfurt – Ankara

Ankara – Hamburg

Hamburg – Ankara

Ankara – Stuttgart

Stuttgart – Ankara

Köln – Elazığ

Elazığ – Köln

Köln – Gaziantep

Gaziantep – Köln

Düsseldorf – Gaziantep

Berlin – İstanbul

İstanbul – Berlin

Bremen – İstanbul

İstanbul – Bremen

Köln – İstanbul

İstanbul – Köln

Dortmund – İstanbul

İstanbul – Dortmund

Düsseldorf – İstanbul

İstanbul – Düsseldorf

Frankfurt – İstanbul

İstanbul – Frankfurt

Hannover – İstanbul

İstanbul – Hannover

Hamburg – İstanbul

İstanbul – Hamburg

Münih – İstanbul

İstanbul – Münih

Nürnberg – İstanbul

İstanbul – Nürnberg

İstanbul – Stuttgart

Stuttgart – İstanbul

Düsseldorf – Samsun

Düsseldorf – Trabzon

Hollanda

Rotterdam – Kayseri

Amsterdam – İstanbul

Eindhoven – İstanbul

Rotterdam – İstanbul

İstanbul – Rotterdam



İsviçre

Basel – İstanbul

İstanbul – Basel

Cenevre – İstanbul

İstanbul – Cenevre

İstanbul – Zürih

Zürih – İstanbul

Orta Doğu

Bahreyn – İstanbul

İstanbul – Bahreyn

Ankara – Tahran

Tahran – Ankara

Erbil – Ankara

Erbil – İstanbul

Amman – Antalya

Amman – Ankara

Ankara – Amman

Amman – İstanbul

Kuveyt – İstanbul

İstanbul – Kuveyt

Antalya – Beyrut

Beyrut – Antalya

Dammam – İstanbul

Riyad – İstanbul

Abu Dabi – İstanbul

Sharjah – İstanbul

Avrupa – Diğer

İstanbul – Zagreb

Zagreb – İstanbul

Prag – İstanbul

İstanbul – Prag

İzmir – Londra

Londra – İzmir

Lyon – İstanbul

İstanbul – Lyon

Marsilya – İstanbul

Nice – İstanbul

İstanbul – Nice

Paris – İstanbul

İstanbul – Budapeşte

Milano – İstanbul

İstanbul – Milano

Bologna – İstanbul

İstanbul – Bologna

Roma – İstanbul

İstanbul – Roma

İstanbul – Venedik

Venedik – İstanbul

Bratislava – İstanbul

