Ucuza Yurtdışı Uçak Bileti Fırsatı: Pegasus 5 Euro Bilet Kampanyası Başladı!
Ucuza yurtdışı uçak bileti arıyorsanız bu haberi sakın kaçırmayın. Pegasus yurtdışı uçak bileti kampanyası başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...
Ucuz yurtdışı uçak bileti arıyorsanız Pegasus indirimli uçak bileti kampanyasına göz atmanızı tavsiye ederiz. 13 Ağustos yani bugün itibariyle başlayan kampanya sayesinde dünyanın pek çok noktasına indirimli olarak uçmanız mümkün. Peki Pegasus yurtdışı uçak bileti kampanyası hangi tarihler arasında geçerli? İşte konuyla ilgili detaylar...
Pegasus’tan 20. Yıla Özel 5 Euro’ya Yurt Dışı Uçuş Fırsatı!
Pegasus Hava Yolları 20. yılını kutlamak için tatil severleri sevindirecek özel bir kampanya başlattı. Sadece BolBol üyelerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında belirlenen yurt dışı hatlarında 5€ + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sunuluyor. Toplamda 200 bin koltuk için geçerli olan kampanya yoğun ilgi görüyor.
Kampanya 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınacak biletler için geçerli. Uçuş tarihleri ise 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 arasını kapsıyor. Yalnızca belirtilen hatlarda Light Paket seçeneğiyle alınan biletler kampanya fiyatlarından yararlanabiliyor. Biletler Pegasus’un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.
BolBol üyeliği bulunmayan yolcuların kampanyadan yararlanabilmesi için öncelikle ücretsiz üye olması gerekiyor. İndirimli uçak bileti alınabilecek uçuş destinasyonları ise şöyle:
Mısır
- İskenderiye – İstanbul
- Hurgada – İstanbul
- İstanbul – Hurgada
- İstanbul – Şarm El-Şeyh
- Şarm El-Şeyh – İstanbul
Balkanlar
- İstanbul – Tiran
- İstanbul – Saraybosna
- Saraybosna – İstanbul
- İstanbul – Tuzla
- Tuzla – İstanbul
- İstanbul – Sofya
- Sofya – İstanbul
- Atina – İstanbul
- İstanbul – Atina
- Priştine – İstanbul
- İstanbul – Priştine
- İzmir – Üsküp
- Üsküp – İzmir
- İstanbul – Üsküp
- Üsküp – İstanbul
- Bükreş – İstanbul
- İstanbul – Bükreş
Kafkaslar ve Orta Asya
- Erivan – İstanbul
- İzmir – Bakü
- Bakü – İzmir
- İstanbul – Gence
- Bakü – İstanbul
- İstanbul – Bakü
Gürcistan
- Antalya – Tiflis
- Tiflis – Antalya
- Batum – İstanbul
- İstanbul – Batum
- İstanbul – Kutaisi
- İstanbul – Tiflis
- Tiflis – İstanbul
Avusturya
- Ankara – Viyana
- Viyana – Ankara
- İstanbul – Viyana
- Viyana – İstanbul
Almanya
- Kayseri – Köln
- Köln – Kayseri
- Düsseldorf – Kayseri
- Adana – Düsseldorf
- Düsseldorf – Adana
- Köln – Diyarbakır
- Diyarbakır – Köln
- Berlin – Ankara
- Ankara – Berlin
- Köln – Ankara
- Ankara – Köln
- Düsseldorf – Ankara
- Ankara – Düsseldorf
- Ankara – Frankfurt
- Frankfurt – Ankara
- Ankara – Hamburg
- Hamburg – Ankara
- Ankara – Stuttgart
- Stuttgart – Ankara
- Köln – Elazığ
- Elazığ – Köln
- Köln – Gaziantep
- Gaziantep – Köln
- Düsseldorf – Gaziantep
- Berlin – İstanbul
- İstanbul – Berlin
- Bremen – İstanbul
- İstanbul – Bremen
- Köln – İstanbul
- İstanbul – Köln
- Dortmund – İstanbul
- İstanbul – Dortmund
- Düsseldorf – İstanbul
- İstanbul – Düsseldorf
- Frankfurt – İstanbul
- İstanbul – Frankfurt
- Hannover – İstanbul
- İstanbul – Hannover
- Hamburg – İstanbul
- İstanbul – Hamburg
- Münih – İstanbul
- İstanbul – Münih
- Nürnberg – İstanbul
- İstanbul – Nürnberg
- İstanbul – Stuttgart
- Stuttgart – İstanbul
- Düsseldorf – Samsun
- Düsseldorf – Trabzon
Hollanda
- Rotterdam – Kayseri
- Amsterdam – İstanbul
- Eindhoven – İstanbul
- Rotterdam – İstanbul
- İstanbul – Rotterdam
İsviçre
- Basel – İstanbul
- İstanbul – Basel
- Cenevre – İstanbul
- İstanbul – Cenevre
- İstanbul – Zürih
- Zürih – İstanbul
Orta Doğu
- Bahreyn – İstanbul
- İstanbul – Bahreyn
- Ankara – Tahran
- Tahran – Ankara
- Erbil – Ankara
- Erbil – İstanbul
- Amman – Antalya
- Amman – Ankara
- Ankara – Amman
- Amman – İstanbul
- Kuveyt – İstanbul
- İstanbul – Kuveyt
- Antalya – Beyrut
- Beyrut – Antalya
- Dammam – İstanbul
- Riyad – İstanbul
- Abu Dabi – İstanbul
- Sharjah – İstanbul
Avrupa – Diğer
- İstanbul – Zagreb
- Zagreb – İstanbul
- Prag – İstanbul
- İstanbul – Prag
- İzmir – Londra
- Londra – İzmir
- Lyon – İstanbul
- İstanbul – Lyon
- Marsilya – İstanbul
- Nice – İstanbul
- İstanbul – Nice
- Paris – İstanbul
- İstanbul – Budapeşte
- Milano – İstanbul
- İstanbul – Milano
- Bologna – İstanbul
- İstanbul – Bologna
- Roma – İstanbul
- İstanbul – Roma
- İstanbul – Venedik
- Venedik – İstanbul
- Bratislava – İstanbul
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayınız...