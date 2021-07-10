Yüz Milyonlarca Dolarlık Bitcoin'i Çöpe Atan Adam Çöpleri Arayacak

James Howells isimli bir IT çalışanı, yıllar önce ofisinde temizlik yaparken yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin'in yer aldığı sabit diski çöpe atmıştı. Bitcoin'i çöpe atan adam, şimdi ise sabit diski bulmak için 1 yıl boyunca çöpleri arayacak.

Bitcoin'i Çöpe Atan Adam Sabit Diski Bulmak İçin Kolları Sıvadı

Bir şirketin IT departmanında çalışan James Howells, 2013 yılında ofisinde bazı eşyaları çöpe atarak temizlik yapmıştı. Howells'ın çöpe attığı eşyalar arasında 382 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in yer aldığı sabit disk de yer alıyordu.

The Sun'daki habere göre 35 yaşındaki Howells, servet değerindeki sabit diski 200 metrekarelik bir çöp alanında aramak için yerel yönetimden arama izni istedi. Howells, arama iznini alabilmek için yerel yönetime 55 milyon sterlin (Yaklaşık 76 milyon dolar) teklif etti.

Yıllarca araştırma yapan Howells, dünyanın dört bir noktasından mühendisler, çevreciler ve veri kurtarma uzmanları ile temasa geçti. James Howells, yüz milyonlarca dolar değerindeki hard diski bulabilmek için teknolojiden faydalanacak.

James Howells, x-ray tarama cihazları ve yapay zeka tabanlı ekipman kullanacak. Aktarılan bilgilere göre sabit diskin bulunması için gerekli olan ekipmanın yanı sıra arama maliyeti Hedge fonu tarafından destekleniyor.

Sabit diskin zarar görmemesi için hassas bir arama çalışması yapılması gerektiğini belirten Howells, arama çalışmasının hem hard disk hem de çevre için güvenli ve doğru bir şekilde yapılması için kazı uzmanları ve mühendisler ile konuştuklarını söyledi.

Howells, yaklaşık beş aydır arama esnasında sabit diskin zarar görmemesi için dünyanın en iyi veri kurtarma uzmanlarından bazıları ile konuştuğunu ifade etti. Howells ayrıca yalnızca x-ray tarama cihazının 694 bin dolara mal olacağını belirtti.

IT çalışanı Howells, yerel yönetimden olumlu bir yanıt aldığı takdirde 200 metrekarelik alanda yüz binlerce tonluk çöpün arasından sabit diski bulmaya çalışacak. Howells, "İncelenmesi gereken alanda 300 bin ile 400 bin ton arasında atık olduğunu tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

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