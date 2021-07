Türkiye'de Kripto Para Kullanımı İnanılmaz Bir Seviyeye Ulaştı

Kripto para işlem platformu Paribu, kripto paraların kullanımına ilişkin çok kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye'de kripto para kullanımı inanılmaz bir seviyeye ulaştı.

Türkiye'de Kripto Para Kullanımı Ne Durumda?

Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırma, Türkiye'de kripto para kullanımının hangi seviyede olduğunu gözler önüne serdi. Çevrim içi ortamda yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan araştırmaya göre ülkemizde kripto para ile işlem yapan kişilerin oranı bir yılda 11 kat arttı. Geçtiğimiz yıl işlem yapanların oranı yüzde 0,7 iken bu yıl ise yüzde 7,7 oldu.

Kripto para işlemi yapan kadınların oranında ciddi bir artış yaşandı. Geçtiğimiz sene kripto para işlemi yapan her 10 kişiden 2'si kadınken bu yıl ise işlem yapan her 10 kişiden 4'ünün kadın olduğu açıklandı. Araştırmaya göre kripto para işlem deneyiminden memnuniyet oranı yüzde 74 seviyesine ulaştı.

Kripto para işlem deneyiminden en çok memnun kalan kuşağın yüze 76,2 oran ile Y Kuşağı olduğu belirtildi. Bu kuşağı %75,9 oran ile X Kuşağı takip ediyor. Z Kuşağı'nın memnuniyet oranı ise yüzde 58,3 seviyesinde. Araştırmada kullanıcılara memnuniyet nedenleri de soruldu. İlk sırada %41,3 ile "kârlılık" yer alırken ikinci sırada %10 ile "işlem kolaylığı" yer aldı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de kullanıcılar en çok al-sat işlemi gerçekleştiriyor. Bu işlemin oranı yüzde 64 seviyesinde. Yatırım amaçlı kripto para işlemi yapanların oranı ise yüzde 50,3 olarak açıklandı. Yatırım işlemi yapan kişilerin oranı bir yıl içerisinde 2 katına çıktı.

Kullanıcıların en fazla tercih ettiği kripto para biriminin Bitcoin olduğu ortaya çıktı. Her 10 kişiden 7'si Bitcoin ile işlem yapıyor. Her 10 kişiden 2'si Ethereum ile işlem yaparken her 10 kişiden 1'i ise XRP ile işlem gerçekleştiriyor. Ayrıca kripto parayı duyan her 5 kişiden 1'inin kripto para işlemi yapmak istediği tespit edildi.

Kripto paraya "güvenirim" ya da "çok güvenirim" yanıtını verenlerin oranı bir yıl içinde yüzde 34,2 seviyesinden yüzde 25,3 seviyesine düştü. Her 4 kişiden 1'i ise kripto para kullanımının yasal olmadığını düşünüyor.

Türkiye'nin Kripto Para İstatistikleri