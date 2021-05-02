Büyük Kanyon Bizonlarını Öldürecek Gönüllü Twitter'dan Seçilecek

Bizonları öldürecek gönüllü Twitter'dan alınacak. ABD'nin Milli Park Hizmeti (NPS), paylaştığı son tweet'te, Büyük Kanyon'daki 300 ila 500 bizonun sayısını azaltmak için gönüllü aradıklarını duyurdu.

Büyük Kanyon Ulusal Parkı'ndaki devasa bizonları öldürecek kişiler Twitter'dan seçilecek. ABD'nin dört bir yanından binlerce kişinin başvurması bekleniyorken, piyango sistemiyle 12 kişi alınacak ve Mayıs ortasında duyurulacak.

Gönüllüler, 2.000 pound (907 kilograma) kadar ağırlığa sahip olan bizonu almak için motorlu araç veya yük hayvanları kullanamayacak. Her gönüllü bir destek ekibi seçecek ve ateşli silahların yeterliliğini kanıtlaması gerekiyor.

Büyük Kanyon'daki yetkililer, bizonların arkeolojik kaynakları giderek daha fazla tükettiğini, çayırlarda derin oyuklar ve çukurlar oluşturduğunu ve havuzları bozduğunu söylüyor.

Aslında milli parklarda avlanmak yasak. Ancak kurum, park görevlilerini veya gönüllüleri kullanarak kaynaklara zarar veren hayvanları öldürme yetkisine sahip.

Diğer milli parklar, Washington'daki Olympic National Park'taki dağ keçileri, Colorado'daki Rocky Mountain National Park ve North Dakota'daki Theodore Roosevelt National Park'taki geyik dahil olmak üzere vahşi yaşam sayısını azaltmak için gönüllü aradığını duyurmuştu.

The NPS, in cooperation with the Arizona Game and Fish Department, seeks skilled volunteers to assist with the removal of bison on the North Rim of Grand Canyon National Park in the fall of 2021. Interested parties should carefully read this announcement: https://t.co/26i4M4pGOH pic.twitter.com/LV0PucINfy — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) April 28, 2021

Bizonları öldürecek kişi Twitter'dan alınacak

Büyük Kanyon'un Kuzey Yakası'nda 300 ila 500 bizon bulunuyor. Park, sayıyı 200'e düşürmek istiyor ve hayvanların toplanıp taşınmasını amaçlıyor.

Büyük Kanyon Ulusal Parkı ile Arizona Av ve Balık Departmanı arasında geçen yıl varılan bir anlaşma, her gönüllü kişinin bir tam bizon avlamasına izin veriyor. Çalışma Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşecek.

Avlanmanın aksine gönüllüler, 5.400 doları aşan bizon öldürme cezası için ödeme yapmak zorunda kalmayacak.

Gönüllü olan kişiler, hayvanlardaki hastalık riskinden kaçınmak için kendi ekipmanlarını getirmeli ve kurşunsuz mühimmat kullanmalı. Park hizmeti, çalışma haftası için soğuk hava deposu sağlayacağını söylüyor.

Tüm bu kararlara rağmen hayvan aktivistleri, ölümcül bir şekilde ortadan kaldırmanın yaban hayatındaki dengeyi bozduğunu ve diğer yöntemlerden daha az verimli olduğuna inanıyor.

Sierra Club'dan Alicyn Gitlin, "Bizim gözümüzde bunu yapmanın uygun yolu bu değil" dedi. Ayrıca silah seslerinin hedef olmayan diğer vahşi hayvanları etkileyeceğini iddia ediyor.

Peki ya siz Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonun "gönüllüler" tarafından öldürülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.