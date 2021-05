Büyük Kanyon Bizonlarını Öldürecek Gönüllü Twitter'dan Seçilecek

Bizonları öldürecek gönüllü Twitter'dan alınacak. ABD'nin Milli Park Hizmeti (NPS), paylaştığı son tweet'te, Büyük Kanyon'daki 300 ila 500 bizonun sayısını azaltmak için gönüllü aradıklarını duyurdu.

Büyük Kanyon Ulusal Parkı'ndaki devasa bizonları öldürecek kişiler Twitter'dan seçilecek. ABD'nin dört bir yanından binlerce kişinin başvurması bekleniyorken, piyango sistemiyle 12 kişi alınacak ve Mayıs ortasında duyurulacak.

Gönüllüler, 2.000 pound (907 kilograma) kadar ağırlığa sahip olan bizonu almak için motorlu araç veya yük hayvanları kullanamayacak. Her gönüllü bir destek ekibi seçecek ve ateşli silahların yeterliliğini kanıtlaması gerekiyor.

Büyük Kanyon'daki yetkililer, bizonların arkeolojik kaynakları giderek daha fazla tükettiğini, çayırlarda derin oyuklar ve çukurlar oluşturduğunu ve havuzları bozduğunu söylüyor.

Aslında milli parklarda avlanmak yasak. Ancak kurum, park görevlilerini veya gönüllüleri kullanarak kaynaklara zarar veren hayvanları öldürme yetkisine sahip.

Diğer milli parklar, Washington'daki Olympic National Park'taki dağ keçileri, Colorado'daki Rocky Mountain National Park ve North Dakota'daki Theodore Roosevelt National Park'taki geyik dahil olmak üzere vahşi yaşam sayısını azaltmak için gönüllü aradığını duyurmuştu.

