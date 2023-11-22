Sevilen Dizi Black Mirror, 7. Sezon İçin Onay Aldı!

Sevilen bilim kurgu dizisi Black Mirror, 7.sezon için onay aldı. Yeni sezonun prodüksiyon hazırlıkları yavaş yavaş başlayacak. İlk olarak 2011 yılında yayınlanmaya başlayan dizinin son sezonu için beklentiler neler?

6.Sezon Kadar Başarılı Olacak mı?

Her bölümde seyircileri bambaşka olaylarla karşılaştıran Black Mirror'ın 6.sezonu, yayınlandığı ilk haftada 1,4 milyar dakika izlenerek en çok izlenenler listesinin zirvesine yerleşmişti.

Sezonda Salma Hayek, Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Samuel Blenkin ve Zazie Beetz gibi ünlü isimler rol almıştı. Dört yıl aradan sonra seyircilerle buluşan 6.sezon, beş bölümden oluşuyordu.

Dizinin yeni çıkacak 7.sezonunun kaç bölüm olacağı henüz bilinmiyor. Hatta yeni sezonun temasıyla ilgili de şimdilik bir bilgi yok. Oyuncu kadrosunun ise önümüzdeki süreçte belli olması bekleniyor.

Çekimlere ne zaman başlanacağı bilinmese de dizinin yaratıcısı Charlie Brooker'ın yanı sıra yürütücü yapımcılar Annabel Jones ve Jessica Rhodes'un geri dönmesi bekleniyor.

Teknolojik temelli korku temasına odaklanan dizinin yeni sezonunun en az 6.sezon kadar sevileceği düşünülüyor.

Peki siz Black Mirror'ın 7.sezonunu izleyecek misiniz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.