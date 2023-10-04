Netflix Türkiye'de Haftanın En Çok İzlenen Filmleri Açıklandı
Netflix, Türkiye ve globalde geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri açıkladı. İşte dijital yayın hizmeti Netflix'teki en popüler filmler listesi!
Netflix, bu hafta Türkiye ve globaldeki popüler filmleri duyurdu. Böylelikle ilk 10'da haftalık sıralama belli oldu. 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Netflix'in en çok izlenen filmleri listesinin ilk sırasında Do Not Disturb bulunuyor.
Dijital yayın platformu Netflix tarafından paylaşılan verilere göre dünya genelindeki en popüler film Reptile oldu. 2023 yılında çıkan film, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Globaldeki listenin ikinci sırasında ise Love is in the Air yer aldı.
Netflix Türkiye En Çok İzlenen Filmleri (25 Eylül-1 Ekim)
- Do Not Disturb
- Crooked Business
- Nowhere
- Scream
- Forgotten Love
- Reptile
- In Time
- Overhaul
- Çakallarla Dans 6
- Spy Kids: Armageddon
Netflix Film Önerileri - Ekim 2023
En iyi Netflix filmleri ve dizileri ile kullanıcıların gözdesi olan Netflix, film önerileri isteyen izleyicilerine uygulama ya da web sitesi içinde yardımcı olacak bir algoritması sunuyor.
Netflix Global'de En Çok İzlenen Filmleri (25 Eylül-1 Ekim)
- Reptile
- Love is in the Air
- The Black Book
- Spy Kids: Armageddon
- The Croods: A New Age
- Love at First Sight
- Accused
- The Machine
- In Time
- Force of Nature
Netflix Dizi Önerileri - Ekim 2023
Netflix dizi önerileri söz konusu olduğunda size yeterince yardımcı olamıyor mu? Dijital yayın platformunun dizi önerme algoritmasına rağmen Netflix'te hangi dizi izlenmeli 2023 yılında gibi sorularınız varsa tam olarak sizin için hazırladığımız listemize göz atmak isteyebilirsiniz.
Netflix'in en fazla izlenen filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dijital yayın platformundaki en başarılı film hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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