Netflix Türkiye'de Haftanın En Çok İzlenen Filmleri Açıklandı

Netflix, bu hafta Türkiye ve globaldeki popüler filmleri duyurdu. Böylelikle ilk 10'da haftalık sıralama belli oldu. 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Netflix'in en çok izlenen filmleri listesinin ilk sırasında Do Not Disturb bulunuyor.

Dijital yayın platformu Netflix tarafından paylaşılan verilere göre dünya genelindeki en popüler film Reptile oldu. 2023 yılında çıkan film, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Globaldeki listenin ikinci sırasında ise Love is in the Air yer aldı.

Netflix Türkiye En Çok İzlenen Filmleri (25 Eylül-1 Ekim)

Do Not Disturb

Crooked Business

Nowhere

Scream

Forgotten Love

Reptile

In Time

Overhaul

Çakallarla Dans 6

Spy Kids: Armageddon

Netflix Global'de En Çok İzlenen Filmleri (25 Eylül-1 Ekim)

Reptile

Love is in the Air

The Black Book

Spy Kids: Armageddon

The Croods: A New Age

Love at First Sight

Accused

The Machine

In Time

Force of Nature

