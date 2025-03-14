Black Mirror 7. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi de Açıklandı
Black Mirror dizisinin 7. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu. İşte merak edilen detaylar!
2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Mirror ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Black Mirror dizisinin 7. sezon fragmanı yayınladı. Fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu.
Black Mirror 7. Sezon Fragmanı
Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalından Black Mirror dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. 2 dakika 58 saniye uzunluğundaki video, 7. sezonun da tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.
Videonun açıklamasında "Aklını ve gerçeklik algını kaybedeceksin. Emmy ödüllü dizi, altı yeni hikâyeyle geri dönüyor. Ve hiçbir şey göründüğü gibi değil" sözlerine yer verildi.
Black Mirror 7. Sezon Yayın Tarihi
Black Mirror dizisinin 7. sezonu 10 Nisan tarihinde dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayınlanacak.
Black Mirror 7. Sezon Oyuncuları
- Awkwafina
- Peter Capaldi
- Emma Corrin
- Patsy Ferran
- Paul Giamatti
- Lewis Gribben
- Asim Chaudhry
- Rashida Jones
- Siena Kelly
- Rosy McEwen
- Cristin Milioti
- Chris O'Dowd
- Will Poulter
- Issa Rae
- Tracee Ellis Ross
- Jimmi Simpson
Bildiğiniz üzere dizide her bölümde farklı oyuncular bulunuyor. Yeni sezonda Awkwafina, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti ve daha pek çok isim yer alacak.