Black Mirror 7. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi de Açıklandı

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Mirror ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Black Mirror dizisinin 7. sezon fragmanı yayınladı. Fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu.

Black Mirror 7. Sezon Fragmanı

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalından Black Mirror dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. 2 dakika 58 saniye uzunluğundaki video, 7. sezonun da tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.

Videonun açıklamasında "Aklını ve gerçeklik algını kaybedeceksin. Emmy ödüllü dizi, altı yeni hikâyeyle geri dönüyor. Ve hiçbir şey göründüğü gibi değil" sözlerine yer verildi.

Black Mirror 7. Sezon Yayın Tarihi

Black Mirror dizisinin 7. sezonu 10 Nisan tarihinde dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayınlanacak.

Black Mirror 7. Sezon Oyuncuları

Awkwafina

Peter Capaldi

Emma Corrin

Patsy Ferran

Paul Giamatti

Lewis Gribben

Asim Chaudhry

Rashida Jones

Siena Kelly

Rosy McEwen

Cristin Milioti

Chris O'Dowd

Will Poulter

Issa Rae

Tracee Ellis Ross

Jimmi Simpson

Bildiğiniz üzere dizide her bölümde farklı oyuncular bulunuyor. Yeni sezonda Awkwafina, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti ve daha pek çok isim yer alacak.