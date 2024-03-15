Black Mirror'ın 7. Sezon Tarihi Açıklandı: Eski Sezondan Bir Bölümün Devamı Gelecek!

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Black Mirror yakında yeni sezonu ve bölümleriyle hayranlarının karşısına çıkacak. 6. sezonuyla oldukça tepki toplayan ve çoğunluğun beğenmediği bir sezonun da bir yandan telafi edilmesi bekleniyor.

Tam olarak hangi konuların ele alınacağı, bölüm isimleri gibi şeyler net değil. Ancak tarih duyurusu için paylaşılan video, klasik Black Mirror simgeleri, sezonun kaç bölümden oluşacağı ve tarihten başka bir ipucu vermiyor.

6 yeni hikâye. Black Mirror 2025'te geri dönüyor. pic.twitter.com/NBlAdc8cNe — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 14, 2024

Eski Sezondan Bir Bölümün Devamı Gelecek

7. sezona dair şu an için sadece tek bir bölüm hakkında bilgi verildi. Bu da 4. sezondaki "USS Callister" isimli bölümün devamı geleceği yönünde bir açıklama yapıldı. Oldukça sevilen bir bölümün devamının gelecek olması, sezonun eski Black Mirror formatına geri dönebileceğine bir ışık yakıyor.

Yeni gelecek 6 bölümden bir tanesine dair bir takım bilgilere şimdiden sahibiz. Diğer bölümler için de yakın zamanda fragmanlar yayınlanmaya başlayabilir. Şu an Netflix Türkiye'de de sadece tarih duyuru videosu paylaşıldı.

USS Callister Bölümünün Fragmanı