Rekorları Alt Üst Etti: Black Myth: Wukong, 24 Saat Geçmeden Steam'de Aynı Anda En Çok Oynanan İkinci Oyun Oldu!

Bugün itibarıyla ilk kez oyunseverlerle buluşan Black Myth: Wukong, yalnızca saatler içerisinde Steam'de rekorları tozu dumana kattı. Yeni oyun, 24 saat geçmeden Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı sıralamasında ikinciliği Palworld'ün elinden kapmayı başardı. Detaylar haberde!

Black Myth: Wukong, 1.4 Milyonluk Aktif Oyuncu Sayısı ile PUBG'yi Tahtından Edebilir

Henüz kısa bir süre önce Steam'da piyasaya sürülen Black Myth: Wukong, an itibariyle platfromdaki rekorları alt üst etmeye hazırlanıyor. Çıkışından henüz 24 saat bile geçmeyen Çin mitolojisi temalı bir RPG oyunu, 1.4 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak şimdiden Palworld, Counter-Strike, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Baldur's Gate 3 gibi yapımların en yüksek anlık oyuncu sayısı rekorlarını geçmiş durumda.

Her ne kadar yılın en çok merak edilen oyunları arasında yer alsa da bu denli büyük istatistiklere ulaşması beklenmeyen Black Myth: Wukong, güncel olarak Steam'de aynı anda en çok oynanan ikinci oyun olarak görüntüleniyor. Pek çok kişiye göre, hızlı bir şekilde popülerleşen oyun yakın zamanda sıralamanın en tepesinde bulunan PUBG'nin 3.2 milyonluk tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısı rekorunu egale edebilir.

Steam'de güncel olarak tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayıları şu şekilde sıralanıyor:

PUBG - 3.257.248 Black Myth: Wukong - 2.138.142 Palworld - 2.101.867 Counter-Strike 2 - 1.818.773 Lost Ark - 1.325.305 Dota 2 - 1.295.114 Cyberpunk 2077 - 1.054.388 Elden Ring - 953.426 Banana - 917.272 New World - 913.634

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Black Myth: Wukong, PUBG'nin tahtına oturabilir mi? Yorumlarda buluşalım...