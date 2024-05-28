Black Ops 6 İçin Heyecan Dorukta: Xbox Game Pass'e Eklenecek mi?

Call of Duty hayranları için büyük bir heyecan başlıyor çünkü oyun sektörünün devlerinden biri olan Xbox Game Pass, müjdeli bir haberle gündemi sallıyor. Bugün yayınlanan yeni Game Pass mobil uygulama bildirimi, oyun dünyasına dair önemli bir duyuruyu içeriyor.

Call of Duty: Black Ops 6, bu yılın sonlarına doğru Xbox Game Pass'e ilk günden dahil olacak. Bu haberle birlikte oyun tutkunları, beklenen heyecanı doruklarda yaşamaya başladı.

Call of Duty: Black Ops 6, Xbox Game Pass'e Ne Zaman Geliyor?

The Verge'den Tom Warren ve birçok diğer kullanıcı tarafından aktarılan yeni bildirime göre serinin bir sonraki oyunu ve Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasından sonra piyasaya sürülecek ilk oyun, Xbox Game Pass abonelerine ilk günden sunulacak.

Call of Duty: Black Ops 6'nın ve diğer gelecek oyunların Xbox Game Pass'e ilk günden gelişiyle ilgili söylentiler dolaşırken, platform üzerinden sunulan hizmetteki olası değişiklikler kullanıcılar tarafından bekleniyor. Yeni bir abonelik katmanı mı gelecek yoksa diğer oyun serileri de mi katılacak gibi sorular oyun severlerin kafasını kurcalayan detaylar oluyor.

Şu an için Call of Duty: Black Ops 6 hakkında çok az bilgi bulunuyor. Ancak son teaser fragmanı, bugünkü canlı aksiyon fragmanında odaklanılacak olan Körfez Savaşı atmosferine işaret edebilir.

Oyunun tam açıklaması, Xbox Games Showcase'in ardından 9 Haziran'da özel bir sunumla yayınlanacak.