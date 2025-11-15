Oyuncuların Black Ops 7'yi Eleştiri Yağmuruna Tutuyorlar

Yeni Battlefield'ın ortalığı kasıp kavurmasının ardından gözlerin döndüğü Black Ops 7, dün itibarıyla oyuncular ile buluştu. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series platformlarının yanı sıra, Game Pass üzerinden de erişilebiliyor. Ne var ki büyük buluşma pek de beklendiği gibi olmadı. Yeni Black Ops, birçok açıdan eleştiri oklarının hedefi oldu.

Black Ops 7, Pek Çok Yönden Oyunculardan Yoğun Eleştiriler Alıyor

Hikaye olarak 2035 yılında geçen Black Ops 7, Black Ops 2 ve Black Ops 6 için bir devam niteliği taşıyor. Kaosa teslim olan Avalon şehrinde, David Mason rolüne bürünüyor ve ekibimiz ile gizli bir göreve çıkıyoruz. Ne var ki sadece dünyayı kaosa sürükleyecek ustaca bir planla değil, kendi geçmişimizle de yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Bizleri yine tabana kuvvet aksiyonun beklediği oyun, Steam incelemelerinde beklenen etkiyi yaratamadı. Şu an için 781 kullanıcı incelemesi olup, bunlrın % 44 kadarının olumlu olduğu görülebiliyor.

Gelen eleştirilerin arasında çoğunlukla hikaye modunda molanın verilemiyor olması oldu. Herhangi bir şekilde duraklatmanın yapılamıyor olması dolayısıyla, acil ihtiyaç molası verilemiyor. Yani mesela su içmek istediğinizde, telefona bakmanız veya tuvalete gitmeniz gerektiğinde, ya görevin tamamlanması ya da bir sonraki kayıt noktasına ulaşmanız gerekiyor. Çünkü, duraklatsanız dahi oyundaki aksiyon devam ediyor.

Bu durum, üst seviye zorlukta oynayanlar için saç baş yolma nedeni sayılabilir. Kimi oyuncular bu yeniliği gereksizi bulur iken, kimi oyuncular ise modern oynanış sistemlerinin bir parçası olduğu fikrini savunuyor. Ancak genel olarak oyuncular, bu tercihten bir hayli rahatsız durumda olduklarını açıkça rahatsız olduklarını belirtiyorlar.

Bir diğer eleştirilen nokta ise, yine hikaye modunda dahi çevrimiçi olma zorunluluğu oldu. Bu durum, bağlantı sırasında yaşanan aksaklık ile görevde en başa dönmeye neden oluyor. Dahası ise bağlantı kopmasa bile, anlık güncelleme bildirimleri de oyun keyfinizin bölünmesine yol açabiliyor. O anda hangi görevde olduğunuz ve ne yaptığınızın hiçbir önemi olmuyor. Mesela bu konuda paylaşım yapan ModernWarzone, durumun ne denli vahim olduğunu gözler önüne seriyor.

Since Black Ops 7 is an always online campaign without the ability to pause, even if playing solo, when there is an update pushed it will interrupt your campaign regardless of where you are and what's happening.



Glad I didn't lose any progress at least. pic.twitter.com/ofOXPLSvQD — ModernWarzone (@ModernWarzone) November 14, 2025

Activision tarafından gelen açıklama ise her daim çevrimiçi olma zorunluluğunun, bütün modlar genelindeki aşama kaydetme takibi ve deneyim puanı paylaşımı için gerekli olduğu yönünde. Ne var ki oyuncular bu açıklama karşısında ikna olmuş değiller.

Kullanıcıların olumsuz yorum bıraktığı bir diğer konu ise yapay zeka destekli içerikler oldu. Her ne kadar oyunun Steam sayfasında açıkça belirtilmiş olsa da, oluşturulur iken yapay zeka teknolojisinden faydalanılmış olan görsellerin kolayca tespit edildiği söyleniyor. Oyundaki hemen her senaryo görevi ve oyun sonu kartvizitinin Grok AI ile üretilmiş gibi göründüğünü söyleyen kullanıcılar, bunun son derece çılgınca olduğunu söylemeden geçmiyorlar.

Almost every single campaign and endgame calling card in bo7 is like Grok Ai generated images its so insane pic.twitter.com/5bCGNJQmgn — Kume (@Kumesicles) November 13, 2025

Son olarak, SteamDB sayfasına baktığımızda, Black Ops 7 oyununun geride bıraktığımız yirmi dört saatte 87.882 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştığı görülebiliyor. Bu haberi yazdığımız sırada ise 54.635 kullanıcının oyunda olduğunu gördük. Her ne kadar teknik anlamda güçlü ve satış anlamında başarılı olmasına rağmen, yeni Black Ops oyununun yapısal tercihler ile uzun bir süre tartışma konusu olacağına şüphe yok.