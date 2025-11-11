Black Ops 7'ye Yeni Mod Geliyor: Endgame Duyuruldu

Activision ve Treyarch tarafından yapılan duyuru ile Black Ops 7 için Endgame modu duyuruldu. Hikaye modunu tamamlandıktan sonra açılacak olup, açık dünya deneyimi sunacağı söyleniyor. Görünüşe göre yeni Call of Duty, serideki taze deneyimlerin oyunu olacak.

Black Ops 7, Endgame ile Bizlere Taze Bir Deneyim Sunmaya Geliyor

Bu hafta içerisinde Cuma günü satışa sunulması beklenen Black Ops 7, oyuncular tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Hikayesi dünyanın kaosun eşiğinde olduğu 2035 yılında geçecek. Bizi bir kez daha David Mason rolüne büründürecek ve kaosa teslim olan Avalon şehrinde gizli bir göreve çıkartacak. Heyecanlı bekleyiş devam eder iken, yakın bir zaman önce tanıtılan Endgame modu ile ilgili verilen ilk detaylara bakılır ise Avalon adlı büyük adaya iniş yapacağız.

Endgame unlocks as the epilogue of the #BlackOps7 Co-Op Campaign. Get the intel from @RavenSoftware & @Treyarch:



⚔️ Endgame isn't just a conclusion to the Campaign, it's a new experience

🤫 Secrets await in Avalon

🗺️ Massive space with POIs you might recognize

💪 Choose your… https://t.co/EMXA4VAMe4 — Call of Duty (@CallofDuty) November 10, 2025

Dört bölgeden oluşan ve azami otuz iki oyuncuya kadar destek sunulan yeni haritaya, dört kişilik ekipler halinde inecek ve bize verilen görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Her bir bölgenin farklı zorluk seviyeleri olacak ve her bir göreve başlamadan önce aralarından seçim yapabileceğimiz dört farklı operatör sınıfı bizi bekleyecek.

Aşina olduğumuz Call of Duty modlarından çok daha geniş bir deneyim sunması beklenen Endgame sırasında kaydedeceğimiz aşamanın etkisi, oyundaki diğer modlara da yanıyacak. Yani çok oyunculu, senaryo ve Zombies modlarında da etkisini göreceğiz. Aynı zamanda senaryo modunun devamı niteliğinde hazırlanan Endgame ile hem Black Ops 2 ve hem de Mason ailesinin hikayesini daha derinlemesine öğrenebilmek mümkün olacak.

Hatırlayacağınız üzere seride açık dünya oynanış, 2023 yılında çıkan Modern Warfare 3 ile denenmiş ama beklenen başarıyı yakalayamamıştı. Bakalım Endgame modu ile ikinci deneme oyuncular tarafından nasıl karşılanacak. Eğer uygulanışı ile başarı elde edebilirse, gelecekteki Call of Duty oyunlarında benzer denemeler veya geri dönüşler görebiliriz.