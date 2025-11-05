Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri açıklandı.

Activision, oyun dünyasının merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 7 için PC sistem gereksinimlerini paylaştı. Kısa süre önce yayımlanan fragmanla gündeme gelen yeni Black Ops oyunu, grafik kalitesiyle birlikte güçlü donanım isteyen yapımlar arasına katılıyor.

Peki oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için nasıl bir sisteme sahip olmak gerekiyor? İşte Call of Duty: Black Ops 7 için minimum, önerilen ve rekabetçi / 4K Ultra PC sistem gereksinimleri...

Call of Duty: Black Ops 7 Sistem Gereksinimleri

Call of Duty: Black Ops 7’nin minimum sistem gereksinimleri oldukça makul seviyede görünüyor. Oyunu çalıştırmak için AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 970 / 1060 ya da Intel Arc A580 modellerinden biri yeterli. Bu donanımlara ek olarak 8 GB RAM tavsiye ediliyor.

Önerilen sistem gereksinimlerinde donanım çıtası bir seviye yükseliyor. Geliştiriciye göre AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K işlemcilerle birlikte AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA RTX 3060 ya da Intel Arc B580 ekran kartları tercih edilmeli. Ayrıca bu seviyede 12 GB RAM öneriliyor.

Daha yüksek performans ve 4K çözünürlükte kusursuz bir deneyim arayan oyuncular için belirlenen rekabetçi / 4K Ultra gereksinimleri, AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i7-10700K işlemci, AMD Radeon RX 7900XT ya da NVIDIA RTX 4080 / 5070 ekran kartı gerektiriyor. Tüm sistem seçeneklerinde oyunun SSD üzerinde 116 GB boş alan talep ettiğini de belirtelim.

Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimler şu şekilde:

Bileşen Minimum Önerilen Rekabetçi / 4K Ultra İşlemci (CPU) AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i7-10700K Ekran Kartı (GPU) AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970–1060 veya Intel Arc A580 AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA RTX 3060 veya Intel Arc B580 AMD Radeon RX 7900XT veya NVIDIA RTX 4080–5070 RAM 8 GB 12 GB 16 GB Depolama Alanı 116 GB - SSD 116 GB - SSD 116 GB - SSD İşletim Sistemi Windows 10 64-bit (güncel sürüm) Windows 11 64-bit (güncel sürüm) Windows 11 64-bit (güncel sürüm)

Call of Duty: Black Ops 7 Ne Zaman Çıkacak?

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım'da PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak.