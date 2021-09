Black Ops Cold War ve Warzone Season 5 Reloaded Haftaya Başlıyor

Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone Season 5 Reloaded ile yeni içerikler gelmeye devam edecek. Bugün yapılan duyuru ile sezon arası güncellemesinin detayları ve tarihi Call of Duty resmi sayfası üzerinden yayınlandı. Peki oyuncuların beğenisine hangi yeni içerikler sunulacak? Detaylar haberimizde.

Black Ops Cold War ve Warzone Season 5 Reloaded Zengin İçeriklerle Gelecek

Activision ve Treyarch tarafından resmi Call of Duty sitesi aracılığıyla paylaşılan detaylara göre, Season 5 Reloaded 9 Eylül 2021 Perşembe günü yayınlanan güncelleme ile başlayacak ve Call of Duty: Black Ops’un Zoo haritası ve Call of Duty: Modern Warfare 2’nin Demolition’ı Multiplayer kısmı için geri dönüş yapacak. Bu modun oynanışına göre bir takım bir çift bombayı patlatmaya çalışacak iken, diğer takım ise buna engel olmaya çalışacak.

Zombies ise Armada adında yeni bir bölgeye kavuşacak. Kuzey Atlantik Okyanusu taraflarında bulunan bu bölgede, NATO ve Varşova Paktı’nın batık bir prototip nükleer denizaltı nedeniyle çatışmışlar. Ne var ki Dark Aether’ın Atlantik’e yayılması sonrasında boyutsal bir yarık yoğun bir enerjinin ortaya çıkmasına ve bölgenin Aetherium kristalleri, Essence ve yürüyen ölü bakımından zenginleşmesine yol açmış.

Zombies için ayrıca dünya genelindeki oyuncuların katılımda bulunabileceği ve küçük, orta, büyük ve altın olmak üzere farklı tipteki sandıklar ile karşılaşacakları Black Chest etkinliği ve Rampage Inducer ile tur tabanlı haritalar da eklenecek. Her bir haritanın başlangıç bölgesinde, turuncu bir Essence belirecek. Bu teneke kutular etkin hale geldiklerinde, zombilerin hem yeniden doğma oranı artacak hem de yirminci tura kadar yorulmaksızın koşabilecekler. İkinci büyük kilometre taşına ulaşıldığında veya öncesinde takım yok olursa oyun bitmiş olacak.

PlayStation platformlarına özel olan Onslaught için de yeni bir harita, yeni bir istihbarat ve Diminishing Light adıyla yeni bir zaman sınırlı mod da eklenecek. Warzone’daki daralan çember tarzı bir oynanış sunulacak. Kürenin daralması durumunda içeriye doğru patlayacak ve sizi ve takım arkadaşınızı öldürecek. Eğer bu süreçte dalgaları tamamlamanız durumunda küre eski boyutuna gelecek olup, size ve takım arkadaşınıza yeni bir silah planı kazandıracak. Otuz dalganın tamamından sağ çıkmanız ise Legendary taarruz tüfeği planını elde etmenizi sağlayacak.

Son olarak, Zombies için Survival adı altında yeni bir zaman sınırlı mod da sizi bekleyecek. Hasar almanız durumunda herhangi bir sağlık yenilemesi olmayacak. Aksine, sağlığınızı yenilemek için konserve mısır, tavuk çorbası, pizza ve çikolatalı kurabiye dahil yiyecekler bulmanız gerekecek. Her bir yiyeceğin de nadirlik seviyesine göre değişen oranda iyileştirmesi olacak.

Call of Duty: Warzone oyununa ise elliye elli çatışmalar Clash modu ile dönecek iken, Iron Trials ‘84 adında yeni bir mod daha eklenecek. Temel sağlığınızın ve yenileme oranının arttırıldığı, hazır setlerin, Gulag haritasının, tamamlayıcının ve sınıflandırılmış silahların olduğu bu yeni modda, sadece en güçlüler hayatta kalabilecekler.

Sezon arası güncelleme sonrasında, biz dizi etkinlik neticesinde sahip olabileceğiniz yakın dövüş silahı The Sai sizi bekleyecek iken Hudson da geri dönüş yapacak. Ayrıca Ingo Beck operatörü için sınırlı bir süre içerisinde elde edebileceğiniz Judge Dredd görünümü de 9 Eylül 2021 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu görünüm, daha sonradan Tracer Pack: Judgle Dredd Store Bundle olarak satışa sunulacak ve içeriğinde iki Legendary operatör görünümü bulunacak. Bu paketin yanı sıra, Oktoberfest, Motocross ve Ghost Ship Mastercraft adıyla farklı seçeneklerle de karşılaşacaksınız.