Black Ops Cold War ve Warzone Sezon 5 İçerikleri Duyuruldu

Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone Sezon 5 ile heyecan tam gaz devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak olan sıradaki sezona ile gelecek olan içeriklerin tamamı ortaya çıktı. Oyunculara neler sunulacak? Detaylar haberimizde.

12 Ağustos 2021 Perşembe günü bütün platformlarda eş zamanlı başlayacak olan Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone Sezon 5, önceki sezonlarda olduğu gibi Multiplayer ve Zombies ile Call of Duty: Warzone için bir dolu içerik ile başlayacak. Bu içeriklerin bir kısmı ilk günden oyuncuların beğenisine sunulacak iken, geri kalanlar ise artık bir gelenek haline gelmiş olan ara büyük güncelleme ile gelecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone Sezon 5 İçerikleri Neler?

Öncelikle Black Ops Cold War tarafına bakacak olursak, Double Agent isimli yeni bir mod dikkat çekiyor söyleyebiliriz. Araştırmaya yönelik bir deneyimin sunulacağı bu yeni mod, görevi sabote etme amacında olan ikili ajanlar oyuna dahil olacaklar. Bir takım bu ajanları ifşa etmek, diğer takım ise ifşa etmenin peşinde olan takımı ortadan kaldırmak için uğraş verecek.

Bu yeni modun dışında, Demolition geri dönüş yapacak iken beş yeni çok oyunculu mod haritası da oyuncuların beğenisine sunulacak. Bunlardan altıya altı Echelon ve Slums, ikiye iki ve üçe üç Showroom ilk günden, yeni altıya altı Drive-In ve Zoo haritaları da sezonun geri kalanında seçilebilir olacak.

The Flamethrower isimli yeni bir Scorestreak’in de ilk günden geleceğini söyleyelim. Combat Bow veya Hand Cannon ile benzer işlevselliğe sahip olacak bu silah ile yakın mesafedeki düşmanlardan bir güzel kızartma yapabileceksiniz.

Call of Duty sayfası üzerinden verilen bilgilere göre, Zombies için Death Perception isimli yeni bir takviye (perk) sunulacak. Bunu kullandığınız zaman, karanlık düşmanları görebilmeniz mümkün olacak. Yetenek ağacı sayesinde beş farklı geliştirmesi olan bu takviye, Aetherium kristalleri ile daha güçlü etkileri de devreye sokabileceksiniz.

Saha geliştirmesi olarak ise Tesla Storm bir diğer yenilik olacak. Etkinleştirdiğinizde ise siz ile müttefiklerinizin arasına düşecek olan yıldırım, sıradan düşmanları hem sersemletecek hem de hasar erecek. Yetenek ağacı ile geliştirilmesi durumunda ise, özel ve elit zombilere de feleklerini şaşırtabileceksiniz. Zombies için ek destek silahı olarak Flamethrower’ın ekleneceği de söylenmiş.

Outbreak tarafında ise Collateral isimli yeni bir bölge, Transport isimli yeni bir görev, Tank isimli yeni bir araç ve yeni bir üretim eşyası olan Grapple Gun da ilk günden oyuncular ile buluşturulacak. Bunun yanı sıra, PlayStation konsollarına özel Onslaught modu için de yeni bir harita ve istihbarat da sizi bekleyecek.

Yeni sezon ile Call of Duty: Warzone oyununa üç yeni operatör ve dört yeni silah gelecek. Operatörlerden Kitsune ilk günden kadroya katılacak ve yeni Battle Pass ile ilk günden seçebileceksiniz. Stryker ve Hudson için sezonun ilerleyen safhasını beklemek gerekecek. Silah tarafında ise on beşinci seviyede açılacak olan EM2, otuz birinci seviyede açılacak olan TEC-9 ve Cane ilk günden oyuna eklenecek olup, ikincil silah olan Marshal ise sezon arası güncellemesi ile gelecek.

Raven Software tarafından belirtilene göre, beşinci sezonda Combat Scout ve Tempered isimli iki yeni takviye söz konusu olacak. Combat Scout, bir düşmana hasar verirken diğer operatörler de saha içi istihbarat ile o düşmanın yerini görebilecekler. Bu takviye, kullanan operatörün takım arkadaşları ile etkili olarak iletişim kurabilmesi durumunda daha da kuvvetli hale gelecek.

Tempered ise esasen zırhın değerleri değiştiriyor. Öyle ki kullanıldığında, operatörün zırh plakası hem daha ağır hem de daha güçlendirilmiş olacak ve elli hasar puanı yerine yetmiş beş hasar puanına bile dayanabilecek. Ne var ki, tek seferde üç yerine iki tane giyebilecek.

Son olarak, mobil yayın istasyonları ve şu anlık devlet sırrı gibi saklanan bir yer daha Call of Duty: Warzone haritasındaki yeni dikkat çeken noktalar olacak. Gulag için klasik Black Ops II haritası Rush eklenecek iken, Warzone Rumble modunun ruhani devamı diyebileceğimiz Clash ile elliye elli savaşlar da geri dönecek. Ayrıca kırmızı kapılar ile ilgili bir sezon ortası etkinliğin de planlandığı kayda değer bilgilerin arasında yer alıyor.