Şaşkına Çeviren Karar: Electronic Arts Bir Oyunu Daha İptal Etti!

Geçtiğimiz haftalarda yeni Titanfall oyununu iptal eden Electronic Arts (EA) oyuncuları üzecek bir karar daha aldı. Şirket, uzun süredir merakla beklenen Black Panther oyununu iptal ettiğini duyurdu. Bununla birlikte bir oyun stüdyosu da kapatıldı.

Black Panther Oyunu İptal Edildi

Electronic Arts, Black Panther oyununu iptal ettiğini ve Cliffhanger Studios'u kapattığını duyurdu. EA Entertainment Başkanı Laura Miele tarafından çalışanlara gönderilen e-postada bu kararların zor olduğu belirtildi.

Stüdyonun kapatılması ve oyunun iptal edilmesi kararlarından toplamda kaç çalışanın etkilendiği bilinmiyor. Miele, bu karardan etkilenen çalışanlara destek olmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını da ifade etti.

İlk olarak 2023 yılında duyurulan Black Panther oyunu ile ilgili bu zamana kadar pek detay paylaşılmamıştı. İptal edilen oyunun TPS türünde olması ve yalnızca tek oyunculu mod içermesi bekleniyordu.

Marvel hayranları için şu anda geliştirme aşamasında olan farklı bir oyun daha bulunuyor. Skydance New Media'nın üzerinde çalıştığı Marvel 1943: Rise of Hydra 2026 yılının başlarında çıkacak.