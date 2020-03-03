Black Shark 3 ve 3 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Beklenen oyuncu telefonu Black Shark 3 serisi duyuruldu. Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Black Shark 3 ve 3 Pro Özellikleri

Black Shark, 2018’de ilk oyun telefonunu çıkardığında büyük sıçrama yapmıştı, Black Shark 2 modeliyle 2019’da çıtayı yükseltmişti. Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro da bugün duyuruldu.

2020 amiral gemisinden bekleneceği üzere Black Shark 3, 5G bağlantısını destekleyen Snapdragon 865 işlemci ile geliyor. Zorlu mobil oyunlarda kesintisiz performans için gerekli olan gelişmiş, dördüncü nesil sıvı soğutma sistemine sahip telefonlar, arkalarındaki tescilli manyetik şarj portu üzerinden 65W hızda şarj desteği sunuyor. Black Shark 3, 4720 mAh batarya; Pro modeli 5000 mAh bataryadan güç alıyor. İki telefonun da bataryası 12 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşıyor, 38 dakikada tamamen şarj doluyor. Black Shark 3, 6.67 inç FHD+ OLED ekrana sahipken, Pro modeli 7.1 inç 3120x1400 OLED panele sahip. Black Shark’ın yeni telefonların ekranı 270Hz dokunmatik örnekleme hızı, 90Hz yenileme hızı sunuyor. Üçlü arka kamera (64MP + 13MP ultra geniş + 5MP derinlik) ve 20MP selfie kamerası ile gelen telefonda 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. Stereo hoparlörler, USB-C, UFS 3.0 depolama, LPDDR5 RAM telefonun diğer dikkat çeken özellikleri.

Mekanik oyun tuşları

Black Shark serisinin oyun odaklı özelliklerinden bahsetmek gerekirse; Her iki telefon da ekranlarında basınca duyarlı dört bölge var, bu da oyunlarda ek giriş sağlıyor. Pro modelinde ayrıca Master Buttons adında iki gövde tuşu bulunuyor. Oyunlarda avantaj sağlatan bu fiziksel tuşları ilk olarak Asus ROG Phone serisinde görmüştük ancak Black Shark, daha iyi dokunsal geri bildirim veren tam gelişmiş fiziksel gövde tuşları sunuyor.

Black Shark 3 ve 3 Pro Fiyatı, Çıkış Tarihi

Black Shark 3, Çin’de 3 Mart 2020’de çıkış yapacak, Black Shark 3 Pro da 10 Mart’ta satışa sunulacak. Black Shark 3 serisinin global olarak satışa çıkacağı söylendi ancak tarih paylaşılmadı. Fiyatlara gelince, Black Shark 3 8GB/128GB modeli 501 dolar, 12GB/128GB modeli 544 dolar, 12GB/256GB modeli 573 dolar. Pro model fiyatı 673 dolardan başlıyor. Bu fiyat, 8GB/256GB için geçerli. Tepe model olan 12GB/256GB fiyatı 716 dolar.