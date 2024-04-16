180 Günlük Şarj Desteği Sunan Black Shark Ring Ortaya Çıktı: Fiyatı Ne Kadar?

Akıllı yüzük pazarı büyümeye devam ediyor. Şimdi de Xiaomi, akıllı telefonları ve aksesuarları sonrasında Black Shark ile bu pazara dahil oluyor. Uzun süredir Black Shark ile ilgili bilgiler Weibo üzerinden paylaşılıyordu ve nihayet Çin'de satışa sunuldu.

Xiaomi henüz akıllı yüzüğe dair tüm detayları açıklamadı. Fakat akıllı yüzüğün pil ömrü, sağlıkla ilgili özellikleri ve fiyatı hakkında kısıtlı da olsa bir takım bilgiler paylaşıldı.

Black Shark'ın Özellikleri ve Tasarımı

Weibo'daki paylaşımlara göre, Black Shark akıllı yüzük 80 günlük pil ömrü sunacak. Şirket, yüzük için tek bir şarjda pil ömrünü açıklamamış olsa da taşıma kutusu toplamda 180 gün pil ömrü sağlayacak.

Bu pil gücüyle Black Shark'ın, Samsung Galaxy Ring ile rekabet etmesi bekleniyor. MWC 2024'te tanıtılan Galaxy Ring'in, beş ila dokuz gün kullanım sunacağı söyleniyor. Piyasadaki diğer rakipler arasında Oura Ring gibi cihazlar 7 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Black Shark yalnızca 2.2 mm kalınlığında ve merkezinden geçen siyah bir çizgiye sahip. Başlangıçta iki renk seçeneğiyle sunuluyor: Gümüş ve Siyah & Kırmızı. Yüzük aynı zamanda ''Akıllı Dokunma'' işlevi de sağlıyor.

Black Shark Ring, kalp atış hızını, kan oksijen seviyelerini, HRV (kalp atım hızı değişkenliğini) ve vücut sıcaklığını izleyebiliyor. Şirket ayrıca yüzüğün, uyku düzenlerini takip edebileceğini belirtiyor.

Black Shark Ring'in fiyatının 83 dolar olacağı açıklandı. Henüz Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

Daha fazla teknoloji devi akıllı yüzük pazarına katıldıkça, giyilebilir teknoloji büyük bir trend haline geliyor. Bu yüzükler, özellikler akıllı saat takmak istemeyip sağlık, uyku ve fitness verilerini izlemek isteyenler için çok iyi bir alternatif haline geliyor.

Bir süre önce ortaya çıkan söylentilere göre Apple'ın da bir akıllı yüzük geliştirme aşamasında olduğunu biliyoruz. Bu da müşterilerin yakında seçim yapabilecekleri birçok seçeneğe sahip olacakları anlamına geliyor.