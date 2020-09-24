Black Widow Vizyon Tarihi Yine Ertelendi!

Scarlett Johansson'ın başrolde yer aldığı Black Widow dizisinin vizyona gireceği tarih bir kez daha ertelendi. Vizyona bu yılın başında girmesi planlanan film yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam etmesinden ötürü daha öncesinde de birkaç kez ertelenmişti. Peki, Black Widow vizyon tarihi ne zamana çekildi? İşte Black Widow filmi için alınan kararla ilgili ayrıntılar!

Black Widow Vizyon Tarihi Ne Zamana Ertelendi?

Scarlett Johansson, Iron Man 2'den bu yana Natasha Romanoff / Black Widow karakterine can vererek Black Widow'un Marvel Sinematik Evreni'nin en popüler karakterlerinden biri olmasını sağlamıştı ve o zamandan bu zamana karaktere can veren oyuncu Scarlett Johansson olmaya devam etmişti.

Natasha Romanoff veya Black Widow karakterinin hayranları, 1 Mayıs 2020 tarihinde izleyicilerle buluşması beklenen Black Widow filminin yayın tarihi bu nedenle merakle beklemeye devam ediyolardı ama yayın tarihinin ertelenmesi ile büyük bir hüsrana uğradılar.

1 Mayıs 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan Black Widow filminin yayın tarihi bir kez daha ertelendi. Disney film ile ilgili yaptığı açıklamada, Black Widow'un yayın tarihinin 1 Mayıs 2020 tarihinden 7 Mayıs 2021'e alındığını duyurdu. Scarlett Johansson, Florence Pugh ve David Harbour gibi oyuncuların yer aldığı filmi ertelenen filmler arasında görmek çoğu hayranın üzülmesine neden oldu.