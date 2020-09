She Hulk Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Marvel Studios, She Hulk başrol oyuncusu hakkında She Hulk karakterinin hayranlarını hem heyecanlandıran hem de sevindiren önemli bir bilgi verdi. Peki, Marvel Studios, She Hulk'ı canlandırması için hangi oyuncu ile anlaştı? Disney Plus'ta yayımlanacak olan dizinin yayın tarihi, She Hulk karakterini canlandıracak oyuncu ve çok daha fazlası ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

She Hulk Başrol Oyuncusu Kim Olacak?

Marvel Studios, Disney Plus'ta yayımlanacak olan yeni dizinin başrolünde hangi oyuncunun seçildiğini duyurdu. Marvel Studios tarafından paylaşılan bilgilere göre dizinin başrol karakterine hayat verecek olan oyuncu olarak bilim kurgu dizisi Orphan Black'ten tanınan Tatiana Maslany seçildi. Oyuncu seçimi, She Hulk karakterinin hayranlarının bir kısmı tarafından hoş karşılanmamış olsa da büyük bir kısmı tarafından mükemmel bir seçim olarak görüldü.

Bir zamanlar milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Orphan Black dizisinin yıldız oyuncusu Tatiana Maslany, Bruce Banner'ın avukatı olan Jennifer Susan Walters (She Hulk) karakterine can verecek. Daha öncesinde Pes Etme, Destroyer, Perry Mason gibi çok sayıda yapımda yer alan ve oynadığı rollerin seyirciler tarafından çok beğenilmesinden ötürü 20'nin üzerinde ödül kazanan oyuncunun hayranları ise Maslany'nin yeni dizisinin ne zaman yayımlanacağını merak etmeye başladı.

She Hulk Ne Zaman Çıkacak?

İki gün önce Disney Plus'ın yeni dizisi She Hulk'ın Kat Coiro tarafından yönetileceği duyurulmuştu. Geçmişten gelen yönetmenlik deneyimi sayesinde mükemmel bir yapım olması beklenen She Hulk'ın yayın tarihi ve dizide yer alacak diğer oyuncular henüz bilinmiyor. Dizide Tatiana Maslany'nin dışında yer alacak olan diğer oyuncular hakkında zaman içerisinde belli olmaya başlaması bekleniyor.