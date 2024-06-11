Blackmagic, Apple Vision Pro'ya Özel Kamerasını Tanıttı!

Apple Vision Pro'nun geniş kitlelere ulaşabilmesi için çok daha fazla uygulama ve içeriği ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Apple ile Blackmagic Design bu konuda ses getirecek bir çalışmaya imza atıyor.

Blackmagic, Apple'ın gözlüğünde izlenecek sürükleyici içerikler çekmeye imkan tanıyan özel bir kamera geliştiriyor. Blackmagic URSA Cine Immersive olarak adlandırılan kameranın detayları X'te paylaşıldı.

Blackmagic URSA Cine Immersive Özellikleri

Göz başına 8160 x 7200 piksel çözünürlük ve 90 fps stereoskopik 3D sürükleyici sinema içeriği için 16 adımlı dinamik aralık sunan kamera havadan çekim yapabilmek için drone'a bağlanabilecek.

Şirket bu kamerayı yılın sonuna doğru piyasaya sürmeyi planlıyor fakat fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor. Blackmagic'in 12K çözünürlükte çekim yapabilen kamerası 9995 dolar fiyat etiketine sahip. 6K video çekebilen model ise geçen yıl 2595 dolara kullanıcılara sunulmuştu.

Canon R7'nin Vision Pro için çekim yapabilmesini sağlayan yeni lensi de WWDC'de sergilendi. 7,8 mm f/4 özel uzamsal lensin ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor.