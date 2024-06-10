VisionOS 2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Apple, bugün gerçekleştirdiği geliştiriciler etkinliği WWDC 2024'te sevilen ürünlerinin yeni işletim sistemini tanıttı. Etkinlikte en çok beklenen duyuru iOS 18 ve yeni macOS olurken, şirketin ilk büyük sürprizi ise Vision Pro'nun gelecekteki işletim sistemi VisionOS 2 oldu.

VisionOS 2 Özellikleri

Apple, Vision Pro'nun piyasaya sürülmesinden sadece dört ay sonra VisionOS 2 güncellemesini duyurarak hızlı gelişim sürecini gözler önüne serdi. Bu yıl içinde yayınlanması beklenen güncelleme, 2D görüntüleri derinlikli uzamsal fotoğraflara dönüştürme, ana sayfa ve pil ömrü bilgilerine el hareketleriyle erişim gibi yenilikler içeriyor.

MacBook ile eşleştirildiğinde daha yüksek çözünürlük ve boyut sunan Mac Sanal Ekran özelliği de dikkat çekiyor. Ayrıca, Seyahat Modu'na eklenen tren desteği ile Caltrain gibi tren yolculuklarında da Vision Pro deneyimi yaşanabilecek.

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