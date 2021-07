Blade Runner: Black Lotus Fragmanı Çıktı

Adult Swim ve Crunchyroll iş birliği ile hazırlanan Blade Runner: Black Lotus fragmanı yayımlandı. Hayranlarını kasvetli bir ortama götüren fragman aynı zamanda aksiyon dolu dakikalar yaşatıyor.

Blade Runner: Black Lotus Fragmanı Neler Sunuyor?

Crunchyroll ile Adult Swim'in yeni anime dizisi Black Lotus'un aksiyon dolu fragmanında Elle isimli bir karakterin bir avuç insanla nasıl başa çıktığına odaklanıyor. Sis ve neon ışıkları ile dolu bir yeri ekrana yansıtan dizinin İngilizce versiyonunda Elle karakterini Jessica Henwick (Iron Fist), Japonca versiyonunda ise Arisa Shida seslendiriyor.

Yeni dizinin fragmanını aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

Blade Runner: Black Lotus Hakkında Bilgiler

Dizinin toplamda 13 bölüm sürmesi bekleniyor. Blade Runner: Black Lotus'un yönetmen koltuğunda ise Shinji Aramaki (Ultraman, Ghost in the Shell: SAC 2045) ve Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Ultraman, Ghost in the Shell: SAC 2045) oturuyor.

Dizi, 2032'de geçiyor ve bir kadın karaktere odaklanıyor. Blade Runner evreninden tanınmış simaları da barındırıyor.

Blade Runner: Black Lotus Karakterleri