Blade Runner: Black Lotus Fragmanı Çıktı
Blade Runner: Black Lotus fragmanı, Adult Swim'in YouTube kanalında yayımlandı. Fragman, Blade Runner evreninin hayranlarını bambaşka bir dünyaya götürüyor.
Adult Swim ve Crunchyroll iş birliği ile hazırlanan Blade Runner: Black Lotus fragmanı yayımlandı. Hayranlarını kasvetli bir ortama götüren fragman aynı zamanda aksiyon dolu dakikalar yaşatıyor.
Blade Runner: Black Lotus Fragmanı Neler Sunuyor?
Crunchyroll ile Adult Swim'in yeni anime dizisi Black Lotus'un aksiyon dolu fragmanında Elle isimli bir karakterin bir avuç insanla nasıl başa çıktığına odaklanıyor. Sis ve neon ışıkları ile dolu bir yeri ekrana yansıtan dizinin İngilizce versiyonunda Elle karakterini Jessica Henwick (Iron Fist), Japonca versiyonunda ise Arisa Shida seslendiriyor.
Leyla ile Mecnun Fragman Yayımlandı
Leyla ile Mecnun fragman paylaşıldı. Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan absürt komedi dizisinin fragmanı yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı.
Yeni dizinin fragmanını aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.
Blade Runner: Black Lotus Hakkında Bilgiler
Dizinin toplamda 13 bölüm sürmesi bekleniyor. Blade Runner: Black Lotus'un yönetmen koltuğunda ise Shinji Aramaki (Ultraman, Ghost in the Shell: SAC 2045) ve Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Ultraman, Ghost in the Shell: SAC 2045) oturuyor.
Dizi, 2032'de geçiyor ve bir kadın karaktere odaklanıyor. Blade Runner evreninden tanınmış simaları da barındırıyor.
Blade Runner: Black Lotus Karakterleri
- Elle: Jessica Henwick ve Arisa Shida tarafından seslendirilen, gizli bir amaçla yaratılmış bir replika.
- Joseph: Los Angeles'ta bir yedek parça hurdalığına sahip gizemli bir karakter. Will Yun Lee ve Shinshū Fuji tarafından seslendiriliyor.
- Alani Davis: Samira Wiley ve Takako Honda tarafından seslendirilen, yeni bir LAPD mensubu.
- Niander Wallace Sr: Brian Cox ve Takaya Hashi tarafından canlandırılan, Wallace Corporation'ın kurucusu ve CEO'su.
- Niander Wallace Jr: Wes Bentley / Takehito Koyasu tarafından seslendirilen, babası için çalışan bir bilim insanı.
- Marlowe: Ölümcül bir Blade Runner. Josh Duhamel / Taiten Kusunoki tarafından seslendiriliyor.
- Josephine Grant: Polis şefinin eşi. Peyton List / Yoshiko Sakakibara tarafından seslendiriliyor.
- Earl Grant: Polis şefi. Stephen Root / Hochu Otsuka tarafından seslendiriliyor.
- Doc Badger: Karaborsacı. Barkhad Abdi / Takayuki Kinba tarafından seslendiriliyor.
- Senator Bannister: Gregg Henry / Masane Tsukayama tarafından seslendirilen, güçlü hislere sahip bir politikacı.
- Doctor M: Henry Czerny / Akio Nojima'nın seslendirdiği bir profesör.
- Hooper: Jason Spisak / Kazuki Yao tarafından seslendirilen bir gazeteci.
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