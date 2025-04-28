Blizzard, Overwatch 3'ü Cebimize Taşıyor! StarCraft Müjdesi de Geldi

Aylardır kulislerde dolaşan Overwatch'un mobil sürümü söylentileri, sonunda daha net bir hâl aldı. Koreli haber kaynağı MTN'nin haberine göre, Blizzard hem Overwatch Mobile'ı hem de yeni bir StarCraft oyununu Nexon'un yayınlaması için el sıkıştı. Şirket içinde Overwatch Mobile'ın "Overwatch 3" adıyla anıldığı da gelen bilgiler arasında.

Web sitesinde şöyle yazıyor:

Blizzard, 2024'ün dördüncü çeyreğinden beri büyük Koreli oyun şirketlerine teklif veriyor ve 'Starcraft' fikri mülkiyetini kullanarak içerik geliştirme haklarını ve 'Overwatch Mobile' için Kore ve Japonya servis haklarını bir paket anlaşma olarak sunuyor.

Overwatch Mobile Ne Olacak?

Gelen bilgilere göre, Blizzard'ın geliştirdiği Overwatch Mobile bir MOBA (çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası) tarzında olacak. StarCraft için ise henüz tür ve içerik konusunda bir sınırlama getirilmemiş.

MTN'nin dediği ise şu: Blizzard geçen yılın son çeyreğinden beri büyük Koreli oyun şirketleriyle içerik geliştirme ve yayın hakları için görüştü ve paket anlaşma şeklinde bir teklif sunuldu. Bu, StarCraft markasıyla yeni bir oyun geliştirme iznini ve Overwatch Mobile'ın Kore ile Japonya servis haklarını kapsıyordu.

StarCraft denince akla ilk gelen temanın strateji (RTS) olduğu da bir gerçek. Tabii Nexon ve Blizzard, herkesi şaşırtacak bir şeyler de yapabilir. Bekleyip göreceğiz.