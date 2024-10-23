TFF, Blogspot'a (Blogger) Erişim Engeli Getirdi! Google'ın Blog Hizmeti Neden Engellendi?

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de oldukça popüler olan Blogspot'a erişim engeli getirildi. Peki, Blogspot'a neden erişim yasağı uygulandı?

Yazılım devi Google tarafından sunulan ve yıllardır popülerliğini devam ettiren Blogspot, internet kullanıcılarının herhangi bir ücret ödemeden blog oluşturabilmesine imkân tanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar sonucunda popüler hizmete artık girilemiyor.

22 Ekim 2024 itibarıyla popüler blog hizmetinin web sitesi ziyaret edilmeye çalışıldığında "Bu internet sitesi (blogspot.com) aşağıdaki karara istinaden erişime engellenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu 22-10-2024 tarihli ve 047-05 D.iş sayılı kararı" uyarısı ile karşılaşılıyor.

Blogspot Neden Engellendi?

Blogspot üzerinden açılan tüm blog sayfalarına artık erişilemiyor. Paylaşılan bilgilere göre Blogspot, korsan maç yayınları nedeniyle erişime engellendi.

Blogspot daha önce de korsan maç yayını nedeniyle engellenmişti. Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi 20.10.2008 tarih ve 2008/2761 sayılı kararı gereği 24.10.2008 tarihinde erişim yasağı uygulanmıştı. 2011 yılında ise yasak kaldırılmıştı.

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