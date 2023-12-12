Sevilen Netflix Dizisi Blue Eye Samurai'ın 2. Sezonu Geliyor!

Amber Noizumi ve Michael Green'in Blue Eye Samurai animasyon dizisi bu yılın sürpriz hitlerinden biri olmayı başarmıştı ve yayıncının şimdiden ikinci bir sezonla ivmeyi devam ettirme planları var.

Blue Eye Samurai'ın ilk sezonu Noizumi ve Green'in, Japonya'yı yabancılardan kurtarmayı kendine görev edinen çift ırklı bir samuray olan Maya Erskine'in Mizu'su ile anlatacak daha pek çok hikâyesi olduğunu oldukça açık bir şekilde ortaya koymuştu.

Bugün Netflix dizinin ikinci sezonunu resmen duyurdu ve muhtemelen yeni sezonda Mizu ile tutsağı Fowler (Kenneth Branagh) öldürmeyi planladığı adamların peşinde Londra'ya doğru yol alırken Mizu'yu takip edecek.

Dizinin Yaratıcıları 2. Sezon Müjdesini Verdi

Dizinin yeni sezonuyla ilgili bir açıklama yapan Noizumi ve Green, Mizu'nun "dökecek daha çok kanı olduğu" sözünü verdi ve Blue Eye Samurai'ın yaratıcı ekibinin geri kalanına diziyle ilgili vizyonlarını gerçekleştirmelerine yardımcı oldukları için teşekkür etti.

"Bu projeye başladığımızda Edo dönemi Japonya'sında geçen bu kişisel hikâyeyi alıp mümkün olan en otantik ve güzel şekilde hayata geçirme taahhüdünde bulunduk. Tüm ekibimize ve dünyanın dört bir yanından Mizu'ya ve onun intikam yoluna böylesine tutku gösteren izleyicilerimize müteşekkiriz."

Şu anda Blue Eye Samurai'ın ikinci sezonunun konusu veya dizinin prodüksiyona ne zaman başlayacağı hakkında hiçbir ayrıntı açıklanmadı ancak dizinin ilk sezonu izlemeyenler için Netflix'te izleyicilerini bekliyor.

Peki siz Blue Eye Samurai'ı izlediniz mi? Dizi hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.